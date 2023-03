Christophe Galtier et le PSG, divorce en cours !

Dans : PSG.

Le PSG a ramené une courte victoire de Brest, mais du côté du club de la capitale on se contente de ces trois points pris dans un contexte délicat, puisque 72h avant Paris se faisait sortir de Ligue des champions. Mais Christophe Galtier suscite toujours plus de doutes et son vestiaire semble être perdu.

« Au nombre de situations, d'occasions, notre victoire est méritée. Ça arrive trois jours après notre élimination à Munich, il a fallu remobiliser tout le monde (...) Il n'y a pas de petite victoire. » L'entraîneur du Paris Saint-Germain tentait de positiver dans les couloirs du stade Francis-Le Blé après le succès (1-2) de son équipe face à une équipe bretonne qui lutte pour sauver sa place en Ligue 1, mais Christophe Galtier n'est pas aveugle, et l'entraîneur a bien vu, comme tout le monde, qui cette rencontre a été une purge, notamment parce que son équipe a affiché encore une fois des lacunes criantes. Alors oui, le PSG avait joué trois jours avant à Munich, preuve que le calendrier de la LFP est fait n'importe comment, et oui il y avait des blessés côté parisien, mais au final plus les matchs passent et plus les champions de France semblent à côté de la plaque. Et il y a clairement un problème.

Scotché à son carnet de notes, qu'il remplit à chaque match, Christophe Galtier tente de trouver les bons réglages avec ce Paris Saint-Germain, mais à en croire certains médias, le mal est fait et le vestiaire n'écoute plus réellement l'entraîneur désigné l'été dernier par Nasser Al-Khelaifi pour remplacer Mauricio Pochettino, qui finalement n'avait pas fait venir sur le banc du PSG. Dans Le Parisien, Dominique Sévérac fait un terrible aveu sur la situation actuelle du club de la capitale. « Christophe Galtier est un entraîneur que ses joueurs n’écoutent plus beaucoup », fait remarquer brutalement le journaliste qui suit au quotidien la vie du Paris Saint-Germain, laissant clairement entendre que pour Kylian Mbappé, Lionel Messi et les autres joueurs on est déjà dans une forme d'autonomie et que les prestations indigentes de ces dernières semaines, à l'exception de la victoire à Marseille, s'expliquent par cette situation.

Galtier dans la tempête avec le PSG

Les voix sont de plus en plus nombreuses à s'élever concernant la méthode Galtier et après la victoire du PSG à Brest, Yacine Hamened, chroniqueur du Club des 5 et rédacteur pour Paris United, tapait franchement sur Christophe Galtier. « Franchement ce PSG-là est déplorable, c’est triste et dégueulasse. Et Galtier fait le mec actif sur le bord du terrain pendant les 30 premières minutes. Mais non, il n’est pas actif, c’est juste du cinéma pour ne pas perdre la face, c’est tout. Son coaching, je ne vais pas en parler sinon je vais déraper, mais c’est une honte dans l’évolution du jeu, comment son équipe s’adapte à l’évolution du match (…) Soyons francs, il faut dégager le coach, le directeur sportif, mais en fait il faudrait dégager trop de monde et ce n’est pas possible. L’été dernier, on avait déjà 10 indésirables, et on en a rajouté 5, mais personne ne va les acheter. On va être Champion de France, c’est le minimum, mais comment s’extasier devant ce match en Ligue 1 ? (...) La tactique c'est du niveau district, et c'était face au Stade Brestois d'Eric Roy (...) Qu'on arrête de donner 10 milions d'euros à un mec et qu'on me donne 2.000 euros », balance, lors d'un MacSpace sur Twitter, un Yacine Hamened, pas loin d'être ulcéré par ce qu'il a vu du PSG version Christophe Galtier.

Dans la foulée de cette victoire en Bretagne, Romain Beddouk, journaliste spécialiste du PSG pour France Bleu Paris et d'autres médias, était tout aussi sévère avec la situation parisienne dans l'ère Christophe Galtier. « C’est soir de fête non ? C’est affligeant, on l’a vu venir au fur et à mesure de la saison ce genre de match (…) Les matchs comme ça c’est ce qu’on va avoir jusqu’à la fin de la saison, mais moi je conseille de ne plus regarder les matchs du PSG sauf si vous y êtes obligés. Il n’y a plus aucun enseignement à tirer. Sérieusement, quand on voit les changements, c’est fait en fonction de la date de naissance. « Qui est le plus jeune ? C’est toi ? Alors tu sors maintenant, après c’est qui c’est toi ? ». En plus on ne sait pas qui sera le coach la saison prochaine, qui seront les joueurs, là on est parti pour se faire suer pendant trois mois (...) Il n'a aucune autorité, les changements sont prévus à l'avance », prévient le spécialiste du Paris Saint-Germain.

Christophe Galtier n'échappe donc pas à la tempête qui s'abat sur le PSG après l'élimination en Ligue des champions, et même le titre de Champion de France, si Paris arrive à le gagner, ne calmera probablement pas des supporters qui ne croient plus vraiment que l'ancien entraîneur niçois est l'homme de la situation. Samedi soir, après la victoire à Brest, Galtier affirmait avoir toujours le soutien de ses dirigeants, l'avenir dira si tout cela est vrai ou si ce dernier viendra s'ajouter à la longue liste des techniciens broyés par la machine parisienne.