Zidane au PSG, le Qatar va Droit au But !

Par Guillaume Conte

La dernière réunion entre Zinedine Zidane et l'Emir du Qatar a porté ses fruits, et l'arrivée de l'entraineur français au PSG est désormais annoncée pour dimanche prochain.

Le PSG sans entraineur, cela ne va pas durer bien longtemps de la sorte. Pour le moment, il n’y a absolument rien de contrariant, sachant que tout le monde est en vacances sauf les internationaux. La reprise est fixée pour le mois de juillet, et ce break permet de calmer les choses. Le départ de Mauricio Pochettino n’est toujours pas entériné mais là encore Nasser Al-Khelaïfi n’a aucune raison de se presser. L’Argentin va surement prendre la porte dans les prochains jours, mais il faut pour cela lui trouver son remplaçant. Et cela se décide au-dessus du président du PSG.

Le Qatar donne tout pour Zidane

L’Emir du Qatar effectue ainsi un forcing énorme auprès de Zinedine Zidane pour le convaincre de prendre les commandes du PSG. Et quand Tamim ben Hamad Al Thani veut quelque chose, il n’est pas du genre à abandonner au premier refus. Les dernières discussions ont permis de maintenir le contact, et les deux hommes auraient encore échangé ce mardi. Pour un résultat bluffant puisque plusieurs sources parisiennes affirment que les derniers doutes que Zidane pouvait avoir au sujet de sa signature au Paris Saint-Germain ont été levés. Sans en donner les termes précis, un accord a été trouvé pour permettre à Zidane de ne pas refuser le PSG car l’équipe de France pouvait éventuellement lui tendre les bras en fin d’année 2022.

Autant dire que les informateurs parisiens ont mis la toile en ébullition avec l’annonce de l’arrivée de Zinedine Zidane, qui pourrait être officialisée dimanche prochain. Même s’il convient de rester prudent, la climatisation va être posée, annonce le fameux Sabri, qui avait dévoilé très tôt la prolongation de contrat de Kylian Mbappé au PSG. Depuis, il affirme que Zidane arrive sur le banc du Parc des Princes, avec probablement Paul Pogba et Ousmane Dembélé dans les jours à venir.

Daniel Riolo l'avait senti venir

Je suis en rupture de stock de Clim mais j’attend une très très très grosse livraison de Clim donc une fois que je suis livré la famille je vous les donne avec plaisir afin de refroidir l’Europe ensemble comme on l’a fait avec Mbappé !!!! — Sabri #ParisienOuRien (@Sabripsgourien) June 7, 2022

Pour le coup, la révolution serait véritablement lancée. « Je suis en rupture de stock de clim mais j’attend une très très très grosse livraison de clim donc une fois que je suis livré la famille je vous les donne avec plaisir afin de refroidir l’Europe ensemble comme on l’a fait avec Mbappé !!!! », a promis l’insider qui corrobore les dernières sorties de Daniel Riolo, pour qui ce dossier Zidane était très loin d’être terminé, malgré ce que pouvait sortir la presse étrangère. « Jusqu’au bout du possible, ils tenteront Zidane. Ce n’est pas mort, cela discute, il y a encore des réunions et jusqu’au bout ils tenteront. Tant qu’il n’y aura pas un entraîneur officiellement nommé par le PSG, je continuerais de croire qu’ils vont y arriver », a prévenu le consultant de RMC, persuadé que le forcing de l’Emir du Qatar peut faire mouche avec Zinedine Zidane.

ZZ .. Go sabri ♥️ 💪🏼 https://t.co/ylhT2eVIvK — محمد الكعبي (@Qatari) June 8, 2022

Voilà qui serait un véritable tour de force, sachant que l’entraineur français passé par le Real Madrid rêve de l’équipe de France, dont les portes pourraient lui être ouvertes après la Coupe du monde en fin d’année. Et sachant également que Zidane est estampillé Marseille, même si cela ne semble pas porter préjudice. Surtout quand le rêve des supporters du PSG de voir Zizou débarquer sur le banc de touche est désormais clairement affiché.