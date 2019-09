PSG : Neymar a prévenu Paris et Barcelone, il reste au PSG !

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato, Liga.

Sauf nouveau retournement de situation, et il y en a eu dans ce dossier, Neymar sera bien un joueur du Paris Saint-Germain mardi matin. Et lorsqu'il reviendra des deux matches amicaux que le Brésil jouera aux Etats-Unis, la star sera au PSG et nulle part ailleurs. Les choses se sont accélérées samedi, et même du côté de la Catalogne on est désormais convaincu que le FC Barcelone a baissé pavillon. Différents médias européens et brésiliens affirment que Neymar a décidé de siffler la fin du match et que c'est le joueur en personne qui a prévenu les dirigeants du Paris SG et du Barça qu'il était inutile d'insister si près de la fin du mercato. Pour Neymar les choses sont désormais claires, il jouera en 2019-2020 sous le maillot du Paris Saint-Germain et advienne que pourra.

Le clan Neymar a tenté jusqu'à vendredi d'inverser la tendance, mais il a fallu se rendre à l'évidence le PSG avait les atouts dans les mains dans ce dossier et même en se mettant à l'écart du groupe de Thomas Tuchel depuis plusieurs semaines Neymar n'y pouvait rien changer. On attend désormais la communication officielle du joueur brésilien ou de son entourage afin de solder cet incroyable séquence qui a duré tout au long du mercato. Reste à savoir si dans six mois ou dans un an, on remet cela.