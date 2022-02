Zidane attend la France, le PSG sort son plan B

Dans : PSG, Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Malgré l’intérêt du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine, Zinédine Zidane ne serait pas particulièrement emballé. L’ancien coach du Real Madrid attendrait plutôt l’équipe de France, obligeant le club francilien à envisager son alternative Antonio Conte.

Pour l’avenir de Mauricio Pochettino, la victoire contre le Real Madrid (1-0) mardi en Ligue des Champions n’a sûrement rien changé. Peu importe son parcours européen cette saison, l’entraîneur du Paris Saint-Germain ne devrait pas poursuivre l’aventure au-delà de l’exercice en cours. Ce n’est probablement pas un hasard si des rumeurs persistantes le renvoient en Angleterre, et plus précisément à Manchester United. Mais surtout, de nombreuses sources évoquent un intérêt de ses dirigeants pour Zinédine Zidane.

Antonio Conte en plan B

Le Paris Saint-Germain a donc de grandes chances de nommer un nouveau coach pour la saison prochaine. En revanche, la venue de sa cible prioritaire n’est pas du tout garantie. Le champion du monde 1998 ne serait pas particulièrement emballé par la perspective de rejoindre le club de la capitale. Lui qui attendrait plutôt un signe de la Fédération Française de Football pour prendre la succession de Didier Deschamps aux commandes des Bleus. Le Paris Saint-Germain a donc tout intérêt à assurer ses arrières avec une alternative. Et selon les informations de Football Insider, ce plan B mènerait à l’Italien Antonio Conte.

Antonio Conte estime que Tottenham n'a seulement que 1% de chance de terminer dans le top 4 cette saison !



« La situation à Tottenham est étrange, c'est sûr. Je ressens peut-être la possibilité à 1% que le club termine sur la quatrième place cette saison. » pic.twitter.com/KdJPwB2oHi — Tottenham France 🇫🇷 (@Spurs_Fra) February 17, 2022

En effet, la direction francilienne suivrait attentivement la situation du manager de Tottenham. Ce n’est pas très compliqué puisque le coach des Spurs se montre transparent devant les médias. Tout le monde sait qu’Antonio Conte n’est pas satisfait du mercato et des ambitions de ses supérieurs. Et qu’un départ n’est pas à exclure après son arrivée en novembre dernier. La piste reste néanmoins surprenante dans la mesure où l’entraîneur passé par la Juventus Turin et l’Inter Milan n’a pas vraiment le même profil que Zinédine Zidane.