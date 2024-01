Xavi Simons nouvelle star du projet PSG, Leipzig va pleurer

Dans : PSG.

Le PSG avait flairé le bon coup l'été dernier en signant de nouveau Xavi Simons. Si le Néerlandais a été prêté à Leipzig et que le club allemand veut le garder, Nasser Al-Khelaïfi va taper du poing sur la table.

Le PSG avait connu un dernier marché des transferts estival assez mouvementé. Parmi les joueurs recrutés : Xavi Simons. Le milieu de terrain néerlandais avait une faible clause de rachat au PSV qui a été levée par le club de la capitale. Mais les champions de France en titre ne pouvaient pas encore garantir un rôle très important à l'ancien du Barça. De ce fait, il a été prêté à Leipzig. En Allemagne, Simons régale de nouveau. Et Leipzig veut tenter le coup pour négocier un nouveau prêt avec le PSG, tout en espérant que le joueur pousse pour rester en Bundesliga encore quelques mois. Mais Paris veut se faire respecter et compte bien sur son joueur la saison prochaine.

Le PSG tient sa promesse pour Simons

Selon les informations de Sport, le PSG a pris sa décision dans ce dossier et gardera Xavi Simons l'été prochain malgré les approches. Une prolongation de contrat pourrait même être proposée au Néerlandais, avec une revalorisation salariale à la clé. Luis Enrique a donc tranché et veut s'appuyer sur Xavi Simons, aujourd'hui joueur confirmé et qui pourrait bien être la nouvelle star du PSG, surtout si Kylian Mbappé décidait de partir. Le message envoyé est clair : Xavi Simons sera bien un élément central du projet francilien dans les années à venir. En attendant, le joueur de 20 ans va terminer sa saison à Leipzig et tout faire pour se lancer de la meilleure manière possible pour l'Euro 2024 avec les Pays-Bas. Cette saison avec Leipzig, en 25 matchs disputés toutes compétitions confondues, Xavi Simons a planté 6 buts et délivré 9 passes décisives. Au PSG, il n'avait joué que 11 rencontres de 2020 à 2022 mais le club parisien n'a jamais fait une croix sur lui, conscient de son très haut potentiel. Le joueur voulait aussi revenir à Paris dans un statut différent, qui lui sera promis donc sous les ordres de Luis Enrique, qui apprécie faire progresser les jeunes joueurs.