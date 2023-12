Ethan Mbappé n'est pas pistonné, l'entraineur du PSG en a la preuve

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

À 16 ans, 11 mois et 21 jours, Ethan Mbappé a fait ses grands débuts en professionnel, sous le maillot du Paris Saint-Germain, aux côtés de son grand frère. Si certains y voient un coup de pouce pour inciter Kylian à prolonger, Luis Enrique assure qu'il aurait pu lancer le joueur bien avant si cela avait été le cas.

Pour le dernier match de l'année du PSG, Kylian Mbappé s'est offert une superbe soirée d'anniversaire, avec un doublé dont un magnifique but ainsi que le premier match de son frère Ethan, au Parc des Princes. Celui qui va fêter ses 17 ans dans quelques jours, le 29 décembre, a été acclamé à chacune de ses touches de balle par les supporters parisiens. Entré à la 92e minute à la place de Manuel Ugarte, Ethan Mbappé a confié qu'il n'oubliera jamais ce jour. Toutefois, certaines personnes estiment que le cadre des U19 du PSG peut remercier son frère et qu'il est un peu pistonné par celui-ci, en raison de son statut de star. Luis Enrique écarte cette possibilité et affirme que l'entrée d'Ethan Mbappé aurait pu arriver bien plus tôt dans la saison.

Luis Enrique dévoile son admiration à Ethan Mbappé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ethan Mbappe (@ethanmbappe)

« Ça aurait pu arriver plus tôt, parce que je suis ravi de la manière dont il évolue avec nous. Il s’entraîne avec nous presque tous les jours même s’il joue surtout avec les U19. C’est un joueur très intéressant, avec beaucoup de qualités et de personnalité. Il peut évoluer à plusieurs positions, aussi bien en tant que numéro 6 que plus haut. Il occupe bien les espaces et peut jouer dans l’axe. Dans un match comme aujourd’hui, il avait tout le mérite de jouer. Il aurait pu débuter à plusieurs reprises. Je suis content pour lui. Je suis sûr qu’il va jouer beaucoup plus de matches à l’avenir, parce qu’il continue de progresser. Il a des valeurs mais pour un jeune, il s’entraîne aussi très bien et il est très bien préparé » a affirmé l'entraîneur espagnol en conférence de presse. L'entrée d'Ethan Mbappé pouvait être perçue comme un moyen supplémentaire pour obtenir la prolongation du contrat de Kylian, qui risque de quitter Paris en juin. Mais Luis Enrique martèle que le titi parisien est bel et bien prêt pour le monde professionnel.