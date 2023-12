Xavi Simons de retour, une énorme surprise l'attend au PSG

Dans : PSG.

Le PSG sera encore une fois actif lors des prochaines fenêtres de mercato. L'été prochain pourrait être un tournant avec le départ de Kylian Mbappé.

Les fans du PSG doivent faire avec un nouveau projet depuis le début de la saison. Luis Enrique voulait faire le ménage et désormais, le club de la capitale veut surtout créer une équipe d'avenir avec des jeunes cracks. Kylian Mbappé fait partie intégrante de ce projet mais les champions de France ne feront plus de folies pour le conserver à tout prix. Le capitaine de l'équipe de France devra donc faire un choix fort dans les prochaines heures. En fonction de ce dernier, le PSG ajustera ensuite son prochain marché des transferts hivernal. Et tout porte à croire que si Mbappé partait, Paris ferait alors tout pour récupérer Xavi Simons à long terme. Si le Néerlandais est bien à Leipzig, il appartient au PSG, qui veut lui faire une place.

Xavi Simons, l'heure est venue ?

Xavi Simons a une progression fulgurante depuis quelques mois maintenant et que ce soit au PSV ou à Leipzig, le joueur régale. De nouveau recruté par le PSG l'été dernier, il fera le bonheur de Leipzig pendant encore quelques mois. Et si les Allemands veulent déjà le prolonger avec un nouveau prêt, les champions de France ne devraient pas se montrer très coopératifs. Selon les informations PSGInsideActus, plus le temps passe et plus il est probable de voir Simons revenir au PSG la saison prochaine. Dans un post sur X, le compte indique notamment : « Nasser a eu, une nouvelle discussion avec les représentants du RB Leipzig ces derniers jours pour Xavi Simons. Le club allemand aimerait l'avoir en prêt une année de plus. À ce jour, c'est un refus catégorique du président. Pour le moment et dans le contexte actuel, Simons sera un joueur du PSG l'année prochaine. D'ailleurs le club pourrait prolonger le joueur d'une année de plus à son retour. Reste à savoir ce que veut le joueur... Mais aujourd'hui il n'a pas le pouvoir de prendre la décision finale ». A 20 ans et déjà pas mal d'expérience, l'heure est donc sans doute venue pour le natif d'Amsterdam de faire parler la poudre dans la capitale française.