Xavi Simons inflige un dernier camouflet au PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Xavi Simons a quitté le PSG l'été dernier pour rejoindre le PSV Eindhoven, ce qui lui a permis de jouer et même de disputer le Mondial avec les Pays-Bas. Mais à priori Paris dispose d’une clause afin de récupérer l'attaquant. Cependant, le PSV ne croit pas à un retour de Simons en Ligue 1.

L’été dernier, après une nouvelle saison passée à cirer le banc du Paris Saint-Germain, Xavi Simons a finalement décidé de quitter le club de la capitale pour s’engager cinq ans avec le PSV Eindhoven. Cependant, même si les choses n’ont jamais été claires, les dirigeants du PSG ont fait inclure dans ce contrat une clause permettant à l’équipe française de faire revenir l’attaquant de 19 ans, lequel flambe cette saison (11 buts et 6 passes décisives) avec sa nouvelle équipe dans le championnat des Pays-Bas. Autrement dit, le Paris Saint-Germain pourrait être tenté de faire revenir Xavi Simons grâce à cette fameuse option qui permet au joueur de faire son retour dès le prochain mercato pour 12 millions d’euros, Simons étant le seul décideur. Et cette possibilité sera encore utilisable par le jeune joueur dans un an, ce qui laisse évidemment planer la menace pour le PSV.

Prolonger Simons pour éloigner le PSG

Waarom PSV de clausule van Paris Saint-Germain helemaal niet vreest en denkt dat Xavi Simons langer blijft. Een analyse van de situatie rond zijn contract en ook de communicatie daarover. Zie: https://t.co/plSGvijhf9 — Rik Elfrink (@RikElfrink) March 11, 2023

Tandis que le PSG est d’une discrétion absolue dans ce dossier, la presse néerlandaise annonce ce samedi que du côté d’Eindhoven on veut rapidement blinder le contrat de Xavi Simons afin que la menace parisienne s’éloigne. Journaliste pour Het Nieuws, Rik Elfrink explique le le board du PSV Eindhoven n’a aucune crainte, et que pour éloigner définitivement le Paris Saint-Germain il suffit de finaliser des négociations actuellement très bien engagées afin que Xavi Simons prolonge son contrat actuel avec un salaire revu à la hausse. L’attaquant international néerlandais serait prêt à signer cet accord qui verrait totalement disparaître sa clause lui permettant de repartir vers les champions de France moyennant 12 millions d’euros. De quoi définitivement mettre un terme à la carrière parisienne à Simons.