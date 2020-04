WTF : La mère de Neymar en couple avec un garçon de 22 ans

Dans : PSG.

C'est le feu sur les réseaux sociaux depuis que la maman de Neymar a annoncé qu'elle s'était mise en couple avec un garçon six ans plus jeune que son fils.

On connaît bien le père de Neymar, ce dernier étant aux commandes de la carrière de son fils qu'il accompagne le plus souvent possible. Mais en ce dimanche de Pâques, c’est la maman de la star de la Seleçao et du PSG qui se fait connaître, et affole les réseaux sociaux où l’on offusque de tout et souvent de rien. Car voilà donc que Maman Neymar a décidé de dévoiler sa liaison avec un jeune garçon de 22 ans, soit six ans de moins que l’âge de son fils.

De quoi offusquer les moralistes 2.0, sachant que la mère du footballeur a 52 ans et que le gap est donc de 30 ans. Le nouveau compagnon de Nadine Golçanves est un mannequin et a longtemps espéré pouvoir devenir footballeur professionnel sans y parvenir. C’est la mère de Neymar elle-même qui a annoncé cette situation via les réseaux sociaux, ce à quoi le joueur du Paris Saint-Germain a répondu : « Soyez heureux, je vous aime » histoire de montrer à sa maman qu'il n'avait rien contre cette relation. Pour rappel, Donald Trump et son épouse ont 25 ans de différence, tout comme Emmanuel Macron et sa femme.