William Saliba au PSG, la folle surprise de Noël ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un défenseur pour compléter son effectif, le PSG aimerait recruter William Saliba dès le mois de janvier.

En quête d’un défenseur central l’été dernier, le Paris Saint-Germain avait jeté son dévolu sur Milan Skriniar. Après de longues négociations avec l’Inter Milan, la direction du PSG avait fini par abandonner face aux exigences financières trop importantes du club italien. Le mercato estival s’est achevé sans que Paris n’ait réussi à recruter de défenseur central, un manque qui se fait sentir dans l’effectif de Christophe Galtier aujourd’hui. C’est pour cela que Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi aimeraient recruter un joueur dans ce secteur de jeu dès le mercato hivernal. Et à en croire les informations de CBS Sports, la priorité du PSG à ce poste se nomme désormais William Saliba, sélectionné par Didier Deschamps pour la Coupe du monde au Qatar et véritable taulier d’Arsenal, actuel leader de la Premier League.

Le PSG rêve de Saliba au mercato d'hiver

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par William Saliba (@w.saliba4)

L’intérêt du PSG pour William Saliba est connu depuis plusieurs semaines mais pour la première fois, une potentielle offre de Paris pour l’ex-défenseur de l’Olympique de Marseille dès le mois de janvier est évoquée. En effet, Luis Campos estime que le recrutement d’un défenseur central est urgent afin de suppléer les éventuelles absences de Marquinhos, Presnel Kimpembe, Danilo Pereira ou Nordi Mukiele. En ce sens, le recrutement de William Saliba dès le mercato hivernal serait une plus-value indiscutable pour le PSG. Il y a néanmoins très peu de chances de voir le défenseur formé à Saint-Etienne changer de club en pleine saison. Et pour cause, son club d’Arsenal est en pleine bourre avec une première place au classement de la Premier League, et Mikel Arteta a d’ores et déjà annoncé sa volonté de le prolonger. Autant dire que le PSG devra donc réaliser un exploit afin de s’offrir les services de William Saliba en janvier…