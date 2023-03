Wijnaldum gratuit à Rome, le PSG désespéré

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Prêté l'été dernier à la Roma, Georginio Wijnaldum vit une saison difficile marquée par une grave blessure. Le Néerlandais pourrait rester en Serie A avec son option d'achat de huit millions d'euros. Mais, mieux vaut ne pas y compter pour le PSG.

Dans la longue liste des indésirables du PSG, il est celui qui a connu la première partie de saison la plus difficile. Georginio Wijnaldum est arrivé plein d'espoir à l'AS Rome après une saison difficile à Paris. Malheureusement, il s'est fracturé le tibia dès le début de saison lors d'un entraînement. Il a raté plus de six mois de compétition et évidemment le Mondial au Qatar. Revenu récemment sur les terrains avec les Giallorossi, il a pu aider les siens à se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue Europa. Le Néerlandais pourrait jouer un grand rôle dans le sprint final des Romains en Serie A, mais pas au-delà.

Gratuit ou rien, la Roma presse le PSG pour Wijnaldum

En effet, comme l'explique l'Equipe, le directeur sportif de la Roma Tiago Pinto ne veut pas payer l'option d'achat de 8 millions d'euros pour Georginio Wijnaldum. Celle-ci aurait été automatique si le milieu néerlandais avait joué la moitié des matchs avec la Roma, ce que sa blessure a rendu impossible. Dans ces conditions, le dernier mot revient au club romain par rapport au PSG. Tiago Pinto estime que le prix d'achat est trop élevé par rapport au rendement du joueur.

Toutefois, il n'exclut pas un transfert l'été prochain à la condition que le PSG rompe le contrat de Wijnaldum. Une option écartée par le club parisien, lequel possède le joueur jusqu'en 2024. Ce dernier touche quand même 10 millions d'euros de salaire annuel. A moins d'un miracle, Georginio Wijnaldum et son important salaire devraient rester et revenir au PSG la saison prochaine. Le Néerlandais devra alors tenter de montrer un autre niveau que précédemment pour consoler les dirigeants parisiens. Au vu de ses dernières sorties convaincantes avec la Roma, les Parisiens peuvent garder un peu d'optimisme quand même.