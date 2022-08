Wanda Nara excite Manchester United, Paris salive

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Tandis que Manchester United semble être parti pour une saison de galère, et que l'on ne sait pas ce qu'il adviendra de Cristiano Ronaldo, les rumeurs sur la venue de Mauro Icardi affolent les tabloïds.

Les supporters mancuniens ont déjà pris une claque la semaine passée, leur équipe préférée étant battue à Old Trafford par Brighton pour le premier match de la saison de Premier League. Et si Erik ten Hag répète à qui veut l’entendre qu’il est l’entraîneur qu’il faut pour ramener les Red Devils au niveau qu’ils étaient dans le passé, l’entraîneur néerlandais a tout intérêt à voir son équipe s’imposer ce samedi à Brentford sous peine de sentir le vent du boulet. Alors que l’on est entré dans les trois dernières semaines du mercato, l’ancien coach de l’Ajax Amsterdam espère toujours des renforts. Et si le dossier Adrien Rabiot paraît proche d’aboutir, la mère du milieu de terrain français de la Juventus finalisant les derniers détails du contrat, c’est une autre femme qui met en ébullition les tabloïds anglais, Wanda Nara. Même si dans un premier temps, c’est le fait qu’elle soit la compagne et représentante de Mauro Icardi qui suscite cette passion soudaine, la venue du couple à Manchester pourrait évidemment donner lieu à de belles « histoires ».

Wanda Nara en Angleterre, les tabloïds disent oui

Le Sun confirme ce samedi que suite aux rumeurs qui circulent en Argentine sur le possible intérêt de Manchester United pour l’attaquant du Paris Saint-Germain, Wanda Nara aurait pris son téléphone pour contacter les dirigeants mancuniens. But de cet appel évoqué par les médias anglais, en savoir plus sur cette possibilité pour celui qui est désormais placardisé au PSG de rejoindre le Nord de l’Angleterre. On ne sait pas ce que les Red Devils ont répondu à la représentante de Mauro Icardi, mais pour l'instant rien ne semble indiquer du changement concernant la situation de l'ancien joueur de l'Inter, qui a officiellement rejoint le loft du club de la capitale cette semaine. Une mise à l'écart qui intervient quelques jours après un petit week-end à Ibiza qui avait fait du bruit sur les réseaux sociaux, Mauro Icardi et Wanda Nara s'affichant à l'aéroport alors que L'Equipe avait affirmé que le joueur avait demandé à ne pas jouer contre Clermont afin de régler des soucis personnels.