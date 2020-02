PSG : Paris accusé d’avoir flingué la mascotte Choupo-Moting

Dans : PSG.

Régulièrement utilisé en début de saison, Eric-Maxim Choupo-Moting a disparu des radars au Paris Saint-Germain malgré un comportement exemplaire.

Il faut dire que l’international camerounais doit composer avec une féroce concurrence au PSG avec Icardi, Cavani, Sarabia, Draxler, Neymar, Mbappé ou encore Di Maria dans le secteur offensif. Mais au-delà du fait qu’il ne soit plus utilisé sportivement, Eric-Maxim Choupo-Moting souffre régulièrement de moqueries sur les réseaux sociaux, de la part de certains supporters du Paris Saint-Germain. Cela est profondément injuste selon Claude Le Roy, actuel sélectionneur du Togo et ancien patron du Cameroun.

« Il vaut beaucoup mieux que ce qu’il a montré au Paris Saint- Germain. Il a contre lui, ce fond de but arrêté la saison dernière. Il a été un tout petit peu tourné en dérision et ça lui a fait perdre la confiance. Manifestement. Pourtant c’est quelqu’un qui a du caractère, quelqu’un qui a une grosse personnalité, qui est intelligent comme ces gens-là. Il faut qu’il parte. La question ne se pose même pas. Il ne peut plus rester au PSG. Il montrerait ailleurs, qu’on n’a pas découvert le véritable Choupo-Moting » a indiqué sur Canal + Claude Le Roy au sujet de l’international camerounais du Paris Saint-Germain. Une marque de soutien qui fera le plus grand bien à l’avant-centre du PSG, dont le contrat expire en juin prochain et qui ne sera évidemment pas prolongé par Nasser Al-Khelaïfi et par Leonardo. Reste à voir où rebondira le capitaine du Cameroun, globalement apprécié en interne mais qui a souffert de sa posture de mascotte et qui n’a finalement jamais réussi à être un joueur de rotation efficace. En un an et demi, il n’a marqué que 8 buts en 47 matchs sous les couleurs du Paris Saint-Germain…