Verratti décolle vers le Qatar, le PSG l'embarque de force

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Annoncé depuis plusieurs semaines, le départ de Marco Verratti du Paris Saint-Germain s'est concrétisé ce lundi. Le milieu italien a quitté la France et va passer sa visite médicale au Qatar.

Cette fois, c'est la bonne. Prévenu par Luis Enrique et Luis Campos qu'il devait se trouver un nouveau club, malgré sa récente prolongation jusqu'en 2026, Marco Verratti a clairement traîné les pieds. Jusqu'au dernier moment, le joueur italien arrivé au PSG en 2022 a pensé que soit un club européen allait vouloir de lui ou bien que les dirigeants parisiens allaient finalement décider de le conserver. Mais la sentence parisienne était irrévocable et rien ni personne ne pouvait faire changer d'avis Nasser Al-Khelaifi, lequel avait pourtant souvent évoqué le statut à part de Petit Hibou au Paris Saint-Germain. Après l'épisode tragi-comique du départ en Arabie Saoudite, durant lequel un faux agent de Marco Verratti s'est invité, c'est au Qatar, pays évidemment ami du PSG, que la solution a été trouvée et cela s'est concrétisé ce lundi.

Verratti au Qatar, quel gâchis

Une fois le départ de Marco Verratti annoncé, le club prévoit de lui rendre hommage au Parc des Princes. #PSG https://t.co/sn8iQmXT5l — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) September 10, 2023

Si samedi, on évoquait un accord de principe entre Marco Verratti et le club d'Al-Arabi, tout s'est subitement accéléré ces dernières heures. En effet, le joueur italien et son entourage ont embarqué dans un vol vers Doha, là où le footballeur de 30 ans devrait s'engager dans les prochaines 48 heures. Une fois arrivé, dans la journée, dans la capitale du Qatar, le natif de Pescara est attendu par les dirigeants d'Al-Arabi. Marco Verratti passera mardi sa visite médicale avant de signer son nouveau contrat avec l'équipe qui dispute le championnat local. Une opération qui financièrement sera probablement neutre pour l'international italien, mais qui sportivement est une vraie chute aux enfers.

Pour le Paris Saint-Germain, le transfert de Verratti au Qatar pour près de 50 millions d'euros est évidemment un petit miracle dont personne ne peut nier qu'il doit beaucoup au fait que l'Emir soit propriétaire des champions de France. Concernant Marco Verratti, qui a toujours énormément de supporters à Paris, cette sortie pourrait s'accompagner dans les prochaines semaines d'une cérémonie au Parc des Princes. Après plus de 400 matchs sous le maillot du PSG, cela valait bien ça, même si forcément, il aura un énorme goût amer dans la bouche.