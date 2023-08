Verratti au Qatar, son transfert fait scandale

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

C'est une fin de parcours plutôt triste qui se profile pour Marco Verratti après onze saisons passées au PSG. Le milieu de terrain devrait rejoindre le championnat du Qatar, un accord étant imminent.

Bien malin celui qui, en décembre dernier, quand le PSG a officialisé la prolongation de contrat de Marco Verratti jusqu’en 2026, pouvait se douter que moins d’un an plus tard, Petit Hibou serait traité de la sorte par le club dans lequel il était arrivé le même jour que Zlatan Ibrahimovic en 2012. Longtemps considéré comme un joueur essentiel au milieu de terrain parisien, Verratti n’est plus du tout en odeur de sainteté à Paris, au point même que Luis Enrique et Luis Campos ont prévenu au coeur de l’été qu’il devait se chercher un nouveau club.

Verratti au Qatar, ça ne passe pas

Le joueur italien a longtemps espéré continuer en Europe, mais aucune offre sérieuse n’est arrivée au PSG. C’est ensuite en Arabie Saoudite que l’avenir de Marco Verratti a été évoqué, mais à priori ce dernier aurait changé d’avis sur ses conditions contractuelles et le deal aurait échoué. Désormais, c’est au Qatar que semble devoir signer le milieu transalpin, et forcément cela fait de la peine.

🚨Marco Verratti n’a jamais été si proche de quitter Paris



🔹Al-Arabi propose environ 45M€ Accord entre clubs imminent 🇶🇦



🔹Récemment au PSG, on a répété au milieu italien qu’il ne faisait pas partie des plans cette saison



🔹MV s’imagine mal à Paris où son départ est souhaité pic.twitter.com/a7vookUXMY — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 29, 2023

Plusieurs médias confirment en effet que le club d’Al-Arabi, basé à Doha et qui dispute le peu médiatique championnat du Qatar, va faire signer Marco Verratti pour 45 millions d’euros. « Marco Verratti s’imagine mal à Paris où son départ est souhaité », précise Fabrice Hawkins, le journaliste de RMC précisant que le départ du natif de Pescara était à présent « imminent ». Et c’est peu dire que sur les réseaux sociaux, certains supporters parisiens sont très mécontents de voir le milieu de terrain de 30 ans partir par la petite porte et surtout pour un club aussi peu flamboyant qu’Al-Arabi. En voyant là un accord déniché par Nasser Al-Khelaifi au Qatar pour arranger le Paris Saint-Germain.

« Ce qui me dégoûte dans cette histoire, c'est la manière de faire. On évacue l’un si ce n’est le meilleur milieu de notre histoire en le privant d’une dernière au Parc après 10 ans. L’impression qu’on parle d’un malpropre, honnêtement ça me dégoûte. Verratti mérite pas ça » s’offusque Sinbad, un supporter du PSG très suivi sur les réseaux sociaux. Plus que le choix sportif fait par Luis Enrique et Luis Campos, c’est plutôt la façon de traiter Marco Verratti qui ne passe pas.