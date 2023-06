Osimhen priorité n° 1 du PSG, accord sur son salaire

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

En quête d'un vrai buteur la saison prochaine, le Paris Saint-Germain a jeté son dévolu sur Victor Osimhen, l'attaquant de Naples. Si l'international nigérian est prêt à signer, son président se montre très gourmand.

Officiellement commencé depuis samedi, le mercato estival est pour l’instant d’un calme absolu en Ligue 1. Alors que c’est plutôt une valse des entraîneurs qui a débuté, le Paris Saint-Germain prépare lui un marché des transferts spectaculaires. Lionel Messi étant officiellement parti, et Neymar étant lui fermement poussé vers la sortie, le PSG doit se renforcer offensivement. Et cela avec des joueurs compatibles avec Kylian Mbappé, lequel n’avait pas apprécié les choix de Luis Campos l’an dernier. À en croire la radio napolitaine Radio Punto Nuovo, le choix des champions de France pour muscler son attaque serait clairement fait, puisque Victor Osimhen serait la cible numéro 1 des dirigeants parisiens. Largement impliqué dans la quête du titre de champion d’Italie gagné par le Napoli, l’ancien joueur du LOSC aurait même déjà commencé à négocier avec Paris.

Osimhen prêt à revenir en Ligue 1

Le média italien affirme que Julian Nagelsmann en personne aurait validé ce choix, l’entraîneur allemand ayant mis Victor Osimhen sur sa liste des renforts qu’il juge indispensable au PSG. Et cela tombe bien puisque Luis Campos avait la même idée, le conseiller sportif portugais ayant en plus « d’excellentes relations » avec l’entourage du buteur du Napoli à en croire Radio Punto Nuovo. Si aucune négociation n’a commencé avec Aurelio de Laurentiis « une offre contractuelle de 10 à 12 millions d'euros nets par saison pendant cinq ans est déjà dans les tuyaux pour le joueur. » Ce salaire aurait déjà reçu l'aval de l'entourage d'Osimhen, même si évidemment rien ne peut être validé tant que le PSG et Naples n'auront pas entamé, et surtout conclu, des discussions. Et c'est là que les choses vont se compliquer.

Car si Victor Osimhen est prêt à venir au Paris Saint-Germain, avec un salaire presque triplé par rapport à ce qu'il touche chez les champions d'Italie, Aurelio de Laurentiis est, lui, un négociateur sans pitié. Le propriétaire du Napoli a déjà prévenu toute l'Europe, pour venir arracher l'attaquant de 24 ans, qui a encore deux ans de contrat, il faudra payer 150 millions d'euros. Si certains sont tentés de sourire, c'est mal connaître le boss des Partenopei n'est pas du genre à se laisser faire au mercato, quitte même à bloquer un joueur. Si le PSG veut réellement recruter Victor Osimhen, il faudra payer le prix réclamé par De Laurentiis, ou du moins trouver des arguments pour aboutir à un accord en incluant un ou deux joueurs dans l'opération.