Une star du PSG sur le départ, la Juventus à l'affût !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Barré par la concurrence de Kylian Mbappé, Lionel Messi ou encore Neymar cette saison, Angel Di Maria est sur le départ au PSG.

Libre de tout contrat à l’issue de la saison, Angel Di Maria a peu de chances de prolonger son contrat au Paris Saint-Germain. Et pour cause, l’international argentin est désormais un remplaçant aux yeux de Mauricio Pochettino. A l’heure où le club de la capitale pourrait amorcer une révolution importante cet été avec une refonte de l’effectif, la volonté d’Angel Di Maria n’est absolument pas une priorité pour l’état-major du PSG. En dépit de son manque de temps de jeu et par conséquent de ses statistiques assez décevantes cette saison, Angel Di Maria reste cependant un joueur courtisé. Et pour preuve, la Gazzetta dello Sport dévoile que la Juventus Turin est très intéressée à l’idée de récupérer le milieu offensif du Paris Saint-Germain libre de tout contrat pour zéro euro.

Angel Di Maria dans le viseur de la Juventus ?

Ces dernières années, la Juventus Turin s’est spécialisée dans le recrutement de joueurs libres avec Khedira, Rabiot ou encore Ramsey. La Vieille Dame entend bien poursuivre dans cette dynamique afin de se renforcer à moindre coût et verrait d’un très bon œil la venue d’Angel Di Maria pour zéro euro, bien que le salaire de l’Argentin frôle le million d’euros par mois au Paris Saint-Germain. De son côté, le joueur ne serait sans doute pas opposé à un départ à la Juventus Turin. Et pour cause, par l’intermédiaire de son père, Angel Di Maria a fait savoir qu’il souhaitait relever un ultime challenge en Europe pendant sur une période d’une ou deux années avant de terminer sa carrière en Argentine. La Juventus Turin pourrait lui offrir ce plan de carrière même si pour l’heure, les Bianconeri n’ont pas encore transmis de proposition officielle à Angel Di Maria et à son entourage.