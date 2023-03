Un retour au PSG, Xavi Simons dit non

Dans : PSG.

Considéré comme l'un des plus gros espoirs du centre de formation du PSG, Xavi Simons n'a jamais réussi à s'imposer au sein du club de la capitale. Paris aimerait néanmoins récupérer le joueur qui s'éclate aujourd'hui au PSV Eindhoven.

Formé au PSG entre 2019 et 2022, Xavi Simons n'a disputé que onze matchs avec l'équipe première. Barré par la concurrence mais surtout un manque de confiance de la part du club, le Néerlandais a décidé de rentrer au pays afin d'évoluer et d'enfin lancer sa carrière si prometteuse. Désormais joueur du PSV Eindhoven, Xavi Simons s'éclate aux Pays-Bas où le milieu offensif a inscrit 15 buts et délivré 8 passes décisives en 37 rencontres disputées avec les Boeren. Celui qui a quitté le PSG libre, a toutefois une clause spéciale dans son contrat. En effet, le PSG dispose d'une clause pour acheter Xavi Simons pour seulement 4 millions d'euros. Un prix dérisoire comparé à sa valeur qui est évaluée à 30 millions d'euros.

Le PSG souhaite le retour de Xavi Simons

Selon les informations de l'Équipe, le PSG aimerait activer cette clause afin de faire revenir le joueur de 19 ans à Paris pour qu'il s'impose enfin dans le club de la capitale. Néanmoins, le média français affirme également que Xavi Simons, malgré son attachement pour le PSG, n'est pas intéressé pour venir. Le natif d'Amsterdam est conscient que la concurrence est rude à Paris et que les jeunes joueurs sont rarement utilisés et l'idée d'un retour ne le séduit pas. Le PSV cherche à prolonger sa pépite alors que Simons est très courtisé en Europe, notamment en Premier League. La tâche s'annonce compliquée pour le PSG qui souhaite refonder son effectif avec le retour de Xavi Simons. Le prochain mercato estival sera déterminant pour l'avenir du jeune Néerlandais, mais également pour Paris.