Un retour au PSG, Christopher Nkunku persiste !

Il y a quelques jours, Christopher Nkunku avait ouvert la porte à un retour au Paris Saint-Germain, son club formateur.

Le milieu de terrain, qui a pris une envergure incroyable au RB Leipzig, avait toutefois précisé que s’il revenait un jour au PSG, ce serait avec un statut bien différent de celui qu’il avait au moment de son départ. Interrogé par TF1 à trois jours du match retour entre Leipzig et le PSG, Christopher Nkunku a de nouveau évoqué un potentiel retour au Paris Saint-Germain avant la fin de sa carrière. Très attaché à son club formateur, celui qui prétend plus que jamais à une sélection en Equipe de France a fait savoir qu’il était toujours ouvert à un improbable retour dans la capitale française. Ce que les dirigeants du RB Leipzig n’entendront eux pas de cette oreille au vu de l’importance prise par Christopher Nkunku en Allemagne.

« Avec Kimpembe on est ami mais mercredi (en Ligue des Champions, ndlr) il n’y aura pas de copain, on sera adversaire. Mais ça ne changera en rien notre amitié. Mon passage au PSG m’a fait grandir. Il n’y a aucun regret au sujet de mon départ du Paris Saint-Germain. Ça m’a donné beaucoup d’expérience et ça, j’en suis fier. C’est mon club formateur, j’ai beaucoup d’amour pour ce club. Revenir un jour au PSG, pourquoi pas » a lancé Christopher Nkunku, qui sera de nouveau l’un des atouts principaux du RB Leipzig face au Paris Saint-Germain à l’occasion du match de la quatrième journée de Ligue des Champions ce mercredi soir. Une rencontre que les coéquipiers de Kylian Mbappé et Lionel Messi, qui devraient être opérationnels après leurs petits bobos de la semaine dernière, abordent avec sérénité dans la mesure où le PSG compte sept points en trois matchs de Ligue des Champions pour l’instant.