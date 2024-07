Un « fou » régnait au PSG, Neymar le savait

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé n'est plus un joueur du PSG. Le champion du monde 2018 va ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière au Real Madrid. Neymar règle ses comptes avec lui.

Le PSG et Kylian Mbappé, c'est terminé. Le prodige français avait rejoint le club de la capitale à l'été 2017 avec un certain Neymar Jr. Les deux hommes ont très vite trouvé leurs repères ensemble, que ce soit sur ou en dehors des terrains. Mais avec le temps, leur relation s'est dégradée. Le Brésilien en a longtemps voulu au Français, alors qu'il pensait que Mbappé avait parfois forcé pour le voir partir et ainsi avec les clés du camion au PSG. Le clan des deux stars n'a jamais vraiment accroché non plus. Le père de Neymar ne porte d'ailleurs pas Kylian Mbappé dans son coeur et n'a pas compris l'attitude du club de la capitale envers l'ancien de l'AS Monaco.

Neymar Sr pas tendre avec Mbappé

Au travers d'un reportage via L'Equipe Explore, on apprend notamment que Neymar Sr en voulait au PSG d'avoir cédé à Mbappé. « Dans le clan de l'ancien Barcelonais, on croit savoir que le Français a fini par demander à faire le ménage. Neymar a eu l’impression qu’on avait mis Kylian derrière une vitre blindée, comme intouchable. Et qu'il pensait : “fuck tout le monde” », fait ainsi savoir l’entourage du Brésilien, alors que d’autres épisodes remontent à la surface, comme celui du vote pour le capitaine. « Un proche des Brésiliens explique : « Il y a eu un sentiment d’humiliation, mais tous les joueurs ont quand même voté pour Marquinhos. Entre nous, on dit que c’est la seule bataille politique que Kylian n’a pas gagnée au PSG. » Un jour, le père de Neymar lance : « Ils ont donné les clés du club à un fou »», souligne notamment le média français. A noter également qu'une autre discussion est relatée par L'Equipe Explore entre Mbappé et Neymar. Et le Français avait lâché au Brésilien au moment où il voulait quitter Paris en 2019 : « T’as pas intérêt à partir, tu peux pas nous la mettre à l’envers comme ça… Si tu pars, tu es faible ». Finalement, ce sera Mbappé qui partira en fin de contrat et Neymar qui permettra au PSG de tirer 90 millions sur sa vente en Arabie saoudite.