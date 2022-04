Un demi-milliard pour Neymar, l’Emir du Qatar ne rigole plus

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La tendance s’inverse pour Neymar au PSG, et son avenir est réellement remis en cause puisque l’Emir du Qatar n’apprécie pas le comportement et le rendement de la star brésilienne.

L’argent n’a jamais été un problème pour le Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, dont la fortune personnelle est estimée à 2,5 milliards d’euros. C’est pourquoi en achetant le PSG, il s’est souvent fait plaisir sans regarder à la dépensé, à l’image du moment quasiment impensable en 2017 quand il a levé la clause libératoire de Neymar pour 222 millions d’euros, une somme mise par le FC Barcelone pour éloigner tous les candidats imaginables. Une prise de guerre qui a fait changer de dimension le football mondial, mais n’a pas forcément aider le PSG à enfin atteindre son objectif de gagner la Ligue des Champions.

Salaire et sponsors en provenance du Qatar

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Cinq ans après les faits, l’Emir du Qatar estime s’être fait rouler par Neymar affirme L’Equipe, et estime que le Brésilien ne justifie pas du tout l’investissement effectué sur lui. Il faut dire que, outre le montant du transfert, son salaire n’est pas anodin, avec quasiment 40 millions d’euros par an, soit 60 millions d’euros à débourser pour le PSG avec les charges. Depuis sa signature, Neymar a donc coûté plus d’un demi-milliard d’euros, et ce n’est bien évidemment pas fini puisque le numéro 10 parisien a encore quatre ans de contrat, même si son salaire sera légèrement dégressif. En plus de cela, le Brésilien a pu signer des contrats personnels copieux avec des entreprises qataris, qu’il n’aurait jamais eu à de tels montants s’il n’avait pas rejoint le PSG. Qatar Airways et la Qatar National Bank continuent de payer grassement Neymar, sans forcément un retour énorme en terme d’image, de trophées ou de prestige.

L'Emir du Qatar se fâche sur Neymar

🔴🔵 Le PSG avec Leo Messi, Neymar, Kylian Mbappé et Sergio Ramos à Clermont.



Les titis El Chadaille Bitshiabu, Edouard Michut ou encore Xavi Simons seront dans le groupe parisien qui s’envolera demain matin en Auvergne.

Leonardo sera aussi du voyage. #CF63PSG — Saber Desfarges (@SaberDesfa) April 8, 2022

Mais cette dernière saison, avec un Neymar hors de forme en raison d’un retour tardif d’une nouvelle blessure à l’occasion du match phare face au Real Madrid, a été la goutte d’eau pour le Qatar. A Doha, on estime que Neymar n’est plus tant intéressé que ça par le football, et que ses blessures récurrentes ne sont pas vraiment liées à la malchance, mais plutôt à une hygiène de vie douteuse. Ces derniers mois, l’entourage de l’Emir a ainsi rappelé Neymar à l’ordre, lui demandant d’être un peu plus vigilant sur son mode de vie, et plus concentré sur son rendement avec le PSG. Le Brésilien en a pris bonne note et aurait rectifié le tir, même si personne ne se voile la face. Neymar est invendable avec son contrat en béton et la perspective de la Coupe du monde au Qatar en fin d’année. D’ici là, l’été sera probablement tranquille, même si l’Emir du Qatar considère désormais que l’ancien barcelonais n’est plus vraiment le joyau qui fait rêver plus grand à Paris.