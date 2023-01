Un clash Messi-Mbappé, un célèbre médecin s'en mêle !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

D’ici quelques jours, Lionel Messi et Kylian Mbappé vont se retrouver au PSG, après s’être affrontés en finale de la Coupe du monde.

De retour à l’entraînement du Paris Saint-Germain deux jours seulement après la défaite de la France contre l’Argentine en finale de la Coupe du monde, Kylian Mbappé était titulaire pour les matchs de Ligue 1 face à Strasbourg et Lens. Après la défaite dans le Nord, Christophe Galtier a indiqué que le vice-champion du monde 2022 bénéficiait désormais de quelques jours de repos et que par conséquent, il ne disputerait pas le match de Coupe de France de ce week-end à Châteauroux. Lionel Messi de son côté a coupé pendant deux semaines après la victoire de l’Argentine au Mondial et a effectué son grand retour à Paris ce mardi. D’ici quelques jours, les deux hommes vont de nouveau se croiser à l’entraînement du PSG… mais dans quelle ambiance ? La question mérite d’être posée.

Michel Cymes redoute un clash au PSG

Et pour cause, après leur sacre mondial, les Argentins ont été particulièrement chambreurs avec Kylian Mbappé. Emiliano Martinez, le gardien de l’Albiceleste, a par exemple brandi une poupée à l’effigie du buteur parisien sur le bus impérial de l’Argentine au lendemain de la victoire en finale de la Coupe du monde. Lionel Messi était juste à côté… sourire aux lèvres. De quoi provoquer des frictions au sein du vestiaire du Paris Saint-Germain ? Le risque est total selon Michel Cymes. « Le comportement de Martinez est d’une obscénité sachant le nombre d’enfants, de jeunes qui ont regardé ça. Ces histoires avec la marionnette à l’effigie de Mbappé, c’est d’une indélicatesse. Il faut respecter l’adversaire, surtout quand il a perdu » a pesté l’animateur et médecin, fan de football, sur l’antenne de France 5, avant de poursuivre au sujet d’un possible clash à venir entre Lionel Messi et Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain.

Messi et Mbappé, des retrouvailles polaires ?

« Moi ce qui m’inquiète beaucoup c’est le retour de Messi au PSG. Mbappé a beau dire qu’il est passé à autre chose, je pense qu’il va falloir quand même que Messi explique pourquoi il n’a absolument pas réagi sur le bus, au côté de la marionnette, en racontant en plus qu’il ne l’avait pas vu. Là il a un problème d’ophtalmo… Je suis inquiet, il va falloir qu’il s’excuse vraiment auprès de Mbappé. C’est un manque de respect et ce n’est pas un bon exemple pour les gamins. Dans le sport on se respecte, qu’on ait perdu, qu’on ait gagné, on doit respecter l’autre » a lancé Michel Cymes, pour qui les retrouvailles entre Lionel Messi et Kylian Mbappé risquent d’être glaciales au PSG. Un problème de plus à gérer pour Christophe Galtier, qui a déjà bien des soucis depuis la défaite de son équipe à Lens, durant laquelle les motifs d’inquiétudes sont très nombreux entre une défense aux abois, un gardien peu souverain et un milieu de terrain dépassé.