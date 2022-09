Un ancien entraineur du PSG porte plainte

Dans : PSG.

Par Marc Verti

L'ancien entraîneur de l'équipe féminine du PSG, Didier Ollé-Nicolle va porter plainte contre X pour dénonciation calomnieuse quelques mois après son licenciement du club de la capitale.

Décidément, le football français n'est pas en reste côté affaire extra-sportive. Après l'affaire entre Paul Pogba et Kylian Mbappé, les révélations sur Noël Le Graët et la FFF, c'est au tour du PSG de se retrouver dans la tourmente. Le 24 mai dernier, Didier Ollé-Nicolle, alors entraîneur de l'équipe féminine du PSG est démis de ses fonctions pour un comportement inapproprié envers l'une de ses joueuses et « agression sexuelle par personne ayant autorité ». Selon les informations du Journal du Dimanche, l'ancien coach d'Orléans va saisir la justice et porter plainte contre X en dénonciation calomnieuse. Le natif de Belley estime que son nom et son honneur ont été bafoués en public. Me Guillaume Traynard, l'avocat de Didier Ollé-Nicolle, a réagi via un communiqué pour défendre l'entraîneur de 62 ans.

Le clan Ollé-Nicolle contre-attaque

« Après la révélation par plusieurs journaux de l’origine et l’instrumentalisation des accusations mensongères portées à son encontre au mois de mai dernier, Didier Ollé-Nicolle va saisir le procureur de la République de Versailles d’une plainte. L’enquête va permettre d’établir les circonstances exactes ayant conduit à ce que des accusations sans fondement aient été relayées auprès de son employeur et de la justice » explique Guillaume Traynard dans sa lettre ouverte. L'avocat de Didier Ollé-Nicolle dévoile également qu'à l'issue d'une enquête menée en interne par le PSG, aucune faute ni aucun manquement n'ont été retenus à l'encontre de l'entraîneur français. Plusieurs médias avaient relayé les faits de ce licenciement comme Romain Molina, le journaliste indépendant qui traite des affaires des dessous du football français, notamment sur les révélations au sein de la FFF. L'ancien entraîneur ne souhaite pas récupérer son poste de coach au PSG, mais espère bien obtenir gain de cause et redorer son image.