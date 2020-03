TV : PSG-Dortmund en clair, même pas en rêve !

Dans : PSG.

Si le match PSG-Dortmund se jouera à huis clos au Parc des Princes, RMC a déjà répondu à ceux qui espéraient une diffusion en clair à la télévision mercredi soir.

A peine les autorités avaient officialisé la décision de faire jouer sans public le huitième de finale retour de Ligue des champions entre le PSG et Dortmund que sur les réseaux sociaux certains demandaient qu’à titre exceptionnel RMC diffuse ce match en clair. Et pour appuyer cette demande, à priori saugrenue, il était rappelé que cela pourrait éviter à des gens de se regrouper dans des bars et de contribuer ainsi à la propagation du coronavirus. En Italie, si cette idée a été suggérée, mais non appliquée pour la Serie A, la Serie C est donnée en clair depuis ce week-end, tandis qu’en Premier League la fédération anglaise proposera gratuitement les matches du samedi 16h à la télévision si ces rencontres devaient se jouer à huis clos.

Mais le rêve aura été de courte durée en France. Car contacté par France-Football, le groupe Altice, qui possède les droits de diffusion de la Ligue des champions en France et a payé 315ME par an pour cela, a indiqué que PSG-Dortmund ne sera pas donné en clair. Et rien ne peut obliger RMC et ses chaînes à « offrir » ainsi cette rencontre à huis clos aux téléspectateurs de l’hexagone. Autrement dit, il faudra être abonné pour suivre ce match, ce qui assure à la chaîne sportive une grosse audience.