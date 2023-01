Le PSG trouve un remplaçant brésilien à Sarabia

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG cherche un joueur offensif et il s'est vu proposer Malcom, l'ancien artilleur de Bordeaux qui s'est perdu au FC Barcelone. Son club de Saint-Pétersbourg cherche à s'en défaire et a aussi des touches avec Newcastle.

Avec un budget limité et un joueur à remplacer qui ne figurait pas parmi les titulaires, Luis Campos et le Paris SG n’ont pas une grande marge de manoeuvre pour recruter. Pourtant, Christophe Galtier aimerait bien un joueur offensif en plus, ne serait-ce que pour avoir la capacité de changer de système s’il le désire. L’absence de Pablo Sarabia ne déséquilibrera pas forcément le groupe parisien, ni le 11 de départ mais le PSG travaille néanmoins sur plusieurs pistes. A commencer par Rayan Cherki, que l’OL ne compte de toute façon pas vendre cet hiver, même s’il faut se méfier des effets d’annonce de Jean-Michel Aulas.

Selon la presse espagnole et le média Revelo, c’est vers la Russie que se tourne Luis Campos en cette fin de mercato. Le directeur sportif du PSG envisage de faire revenir en Ligue 1 un joueur qui a autrefois brillé sous le maillot de Bordeaux. Il s’agit de Malcom, gaucher à la frappe redoutable et qui a pendant plusieurs années porté les Girondins avant de s’envoler au FC Barcelone pour plus de 40 millions d’euros. Le Brésilien s’est totalement planté en Catalogne, ne restant qu’une saison avec quatre buts inscrits avant d’être envoyé en Russie du côté du Zénith Saint-Pétersbourg. Il y évolue toujours mais, à 25 ans désormais, il envisage de relancer sa carrière sous le feu des projecteurs.

Malcom en forme en Russie

Un tremplin à Paris serait l’idéal pour lui, qui a réussi sa première partie de saison dans la cite des Tsars, avec 12 buts et 7 passes décisives jusqu’à présent. Malcom et le PSG sont sur la même longueur d’ondes concernant une arrivée dès le mois de janvier, même si Newcastle pourrait aussi se mêler de ce dossier et rendre la mission parisienne plus compliquée. A l’heure actuelle, la formation russe prépare la reprise de sa saison au Qatar, et peut donc discuter plus facilement avec des émissaires du PSG. Suffisant pour mettre sur pied cette arrivée d’un nouveau brésilien à Paris, même si Malcom n’était déjà pas connu en France pour son jeu collectif ou son goût pour le repli défensif.