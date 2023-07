Trois doigts coupés pour Vlahovic s'il signe au PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Cité parmi les pistes du Paris Saint-Germain, Dusan Vlahovic a déjà reçu un avertissement de la part des supporters parisiens. Certains d’entre eux s’opposent catégoriquement à la signature de l’attaquant de la Juventus Turin, critiqué pour ses idées nationalistes.

Déjà confronté à la complexité des dossiers étudiés, le Paris Saint-Germain doit en plus composer avec l’avis de ses supporters. Le club de la capitale, toujours en quête d’un avant-centre, a inclus le nom de Dusan Vlahovic dans sa short list. Une piste que certains fans lui conseillent vivement d’oublier. Deux banderoles ont effectivement été aperçues devant le Parc des Princes avec les messages « Vlahovic à Paris, on te coupe les trois doigts » et « De Paris à Pristina (capitale du Kosovo, ndlr), cosmopolites et fiers ».

Vlahovic déjà indésirable pour le CUP

Vous l’aurez compris, ces messages n’ont rien à voir avec le profil sportif de l’attaquant de la Juventus Turin. Le Serbe est plutôt menacé en raison de ses idées nationalistes. Pour commencer, l’ancien joueur de la Fiorentina, pendant un rassemblement de sa sélection, avait posé en photo sous un t-shirt avec la carte de la Serbie qui incluait la Kosovo. Aux côtés de deux coéquipiers, Dusan Vlahovic s’était aussi distingué en montrant trois doigts, un geste susceptible d’être interprété de différentes manières.

Il pourrait notamment s’agir du salut de Kühnen utilisé par les nazis. La photo n’a pas échappé au Collectif Ultras Paris, le principal groupe de supporters du Paris Saint-Germain qui s’oppose donc à la signature éventuelle du Bianconero. Pas sûr que la direction francilienne en tienne compte au moment de composer son effectif. La preuve, le champion de France a bien conclu le transfert de Lucas Hernandez alors que le Collectif Ultras Paris ne souhaitait pas la venue du défenseur polyvalent, connu pour sa passion pour l’Olympique de Marseille.