Traitement de choc pour Messi, le PSG hors du coup

Blessé et absent pour le match à Leipzig en Ligue des Champions, Lionel Messi a quitté la France pour se soigner de manière plus musclée.

Les chances de voir Lionel Messi porter le maillot du PSG ce week-end face à Bordeaux sont minces. Le prodige argentin a quitté Paris cette semaine pour rejoindre Madrid, avec l’autorisation un peu forcée du PSG. L’idée est de se faire soigner dans une clinique qu’il connait bien, et qui s’était déjà occupée d’une blessure ligamentaire subie en 2015. Si la recrue phare du Paris Saint-Germain a des soucis avec sa cuisse, c’est surtout au niveau de son genou que le staff médical s’inquiète. L’ensemble de sa jambe gauche serait ainsi fragilisé actuellement. Et le problème ne serait pas nouveau, puisqu’il daterait de septembre et de la spectaculaire agression subie lors d’un match face au Vénézuela. Depuis, Lionel Messi ne parvient pas à revenir à 100 % à ce niveau, et a été par exemple sorti avant la fin du match face à Lyon pour cette raison. Même chose pour le match contre Lille.

Un problème à la jambe gauche pour Messi

Un problème qui freine donc l’ancien du Barça, et explique aussi pourquoi il s’est décidé à opter pour une solution radicale. En effet, le journal argentin Olé affirme que sa présence à Madrid lui a permis de se rendre à cette clinique, et qu’une injection de plasma riche en plaquettes, devant permettre d’accélérer la guérison et de renforcer cette partie du corps, a été effectuée. Le PSG est bien évidemment au courant de cette opération, mais n'a pas le choix, et laisse l’Argentin se soigner à sa guise. Par exemple, le numéro 30 parisien a préféré se faire accompagner par les médecins de la sélection argentine, plutôt que par ceux du PSG, pour ce voyage. Cela veut dire probablement une nouvelle impasse sur le match contre Bordeaux, et un Lionel Messi de nouveau utilisé en sélection pour les deux prochains matchs.

Paredes profite du voyage à Madrid

Le PSG n’est pas trop chaud pour cela, mais la motivation de Messi à se rendre en Argentine est totale, et Leonardo ne peut rien y faire. A noter que Leandro Paredes a accompagné Lionel Messi dans son voyage à Madrid, sans savoir si le milieu de terrain a eu un soin quelconque pour sa blessure à la cuisse. Un passage qui devait se faire en toute discrétion, avec un vol privé et un secret bien gardé sur cette visite madrilène, mais la presse espagnole n’a pas été prise au dépourvu, en profitant pour en rajouter sur l’inquiétude autour de la blessure de Lionel Messi. En attendant, l’Argentin est bien blessé, et le PSG peine toujours à pouvoir compter sur un joueur à 100 %.