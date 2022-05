Thiago Motta se libère, mais snobe le PSG

Dans : PSG.

Ancien métronome du Paris Saint-Germain, Thiago Motta revient avec insistance dans les discussions sur le club de la capitale française.

Il faut dire que son départ a laissé un énorme vide au PSG et surtout de gros regrets aux supporters, qui n’ont jamais trouvé une sentinelle capable d’orienter aussi bien le jeu tout en apportant sa maitrise technique et sa grinta également. Mais désormais, l’Italo-Brésilien a arrêté sa carrière, et a passé ses diplômes d’entraineur. Il officie en Italie du côté de la Spezia, qu’il a aidé à maintenir en Série A, mais a tout de même demandé à quitter le club. Les négociations portent à l'heure actuelle sur ses adjoints et des raisons financières, mais son avenir sera ailleurs. France Bleu affirme ainsi que Thiago Motta cherche un nouveau défi, à l’heure où son nom apparait dans la liste des entraineurs qui pourraient succéder à Mauricio Pochettino.

Le PSG ne le tente pas

🚨 Les noms dans la short-list du PSG pour le poste d’entraîneur :



🇫🇷 Christophe Galtier

🇮🇹 Thiago Motta

🇵🇹 Sérgio Conceição

🇵🇹 Rúben Amorim



(@telefoot_TF1) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) May 29, 2022

Logique pour un ancien du club, qui avait pris les U19 du PSG pour se faire la main au début de sa carrière d’entraineur. Sa présence dans la short-list du Paris SG n’étonnait donc personne, mais elle ne fait pas rêver Thiago Motta. Selon France Bleu, ce dernier n’est pas du tout dans l’optique de rejoindre Paris pour la suite de sa carrière d’entraineur. Il a deux offres de clubs italiens, et se voit également entraîner en Espagne. Très loin des préoccupations sur le futur occupant du banc de touche du Parc des Princes. A l’heure actuelle, le forcing de l’Emir du Qatar pour convaincre Zinedine Zidane de signer au PSG n’aboutit pas. Cela laisse la place aux autres candidats. Et si Thiago Motta n’est pour l’heure pas spécialement intéressé, les noms de Sergio Conceição et Christophe Galtier sont toujours cités, sans faire vraiment l’unanimité en interne.