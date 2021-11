Théo Hernandez, le rêve ultime du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Cet été, le PSG a cassé sa tirelire pour un latéral gauche avec Nuno Mendes. Mais le rêve ultime du club parisien à ce poste se nomme Théo Hernandez.

Solidement installé en Equipe de France, le défenseur gauche de l’AC Milan s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Rapide, technique et ultra-offensif, Théo Hernandez est logiquement très courtisé. Sous contrat avec le club lombard jusqu’en juin 2024, le frère de Lucas est toujours une cible du Paris Saint-Germain, malgré le recrutement de Nuno Mendes en provenance du Sporting Portugal pour plus de 40 millions d’euros. En effet, Calcio Mercato croit savoir que le directeur sportif parisien Leonardo n’a pas encore fait une croix sur le recrutement de Théo Hernandez, qu’il espère bien boucler lors du prochain mercato estival.

Théo Hernandez se sent bien au Milan AC

Pour le Paris Saint-Germain, il faudra en revanche réaliser une incroyable prouesse afin de s’attacher les services de Théo Hernandez. En effet, l’AC Milan ne bradera pas son joueur, estimé à plus de 50 millions d’euros sur le marché des transferts au vu de son âge, de ses performances et de sa situation contractuelle. De plus, dans le cas où l’AC Milan viendrait à ouvrir la porte à un transfert de Théo Hernandez, il est certain que les cadors européens se bousculeront pour tenter de le recruter. Il y a moins d’une semaine, la presse italienne se faisait par exemple l’écho d’un intérêt de Pep Guardiola, l’entraîneur de Manchester City. Mais pour l’heure, Théo Hernandez ne semble pas pressé de quitter un club ambitieux d’Italie au sein duquel il est titulaire indiscutable, ce qui lui permet de s’installer en Equipe de France. C’est donc la carte de la patience que le Paris SG va peut-être être contraint de jouer avec Théo Hernandez s’il veut un jour rafler la mise…