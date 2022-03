Tchouaméni c'est 50 millions d'euros, le PSG est prévenu

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Aurélien Tchouaméni est assurément l'un des milieux les plus prometteurs d'Europe. Convoité par de nombreux clubs et notamment le PSG, son tarif a été fixé par l'AS Monaco et est désormais connu de tous.

Au milieu de terrain, l'avenir du poste est Français et joue à Monaco. Aurélien Tchouaméni n'en finit plus d'impressionner avec l'ASM malgré les prestations moyennes de son club cette saison. A 22 ans, le joueur formé à Bordeaux commence à être trop grand pour le club du Rocher d'autant que les prétendants ne manquent pas pour celui qui est déjà international avec l'Equipe de France. Parmi eux, le PSG est bien décidé à en faire son nouveau patron dans l'entrejeu. Le club parisien peine dans ce secteur depuis le départ de Thiago Motta et les performances de sa recrue estivale Georginio Wijnaldum ne convainquent pas.

50 millions d'euros pour Tchouaméni, le PSG est prévenu

Le récent échec européen du PSG a mis en évidence la nécessité de renouveler l'effectif et d'amener des joueurs de qualité comme Aurélien Tchouaméni. Le club parisien est sur le dossier depuis plusieurs mois mais il ne lui sera pas facile de conclure. Le PSG est dans le flou concernant son organigramme sportif avec le possible départ de Leonardo et cela priverait toute visibilité sur l'avenir. Selon Footmercato, l'AS Monaco a fixé le prix de son jeune international français à 50 millions d'euros et les prétendants ne manquent pas.

🚨 Real Madrid and AS Monaco have reached an agreement for Aurélien Tchouameni!



The fee will be €50m + €15m bonus.



(Source: @Ramon_AlvarezMM) pic.twitter.com/M7dUt0fTzc — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 18, 2022

En effet, outre le PSG, le Real Madrid est un candidat sérieux pour accueillir Aurélien Tchouaméni. Selon la presse espagnole, le club merengue aurait déjà une longueur d'avance et un accord de principe avec l'AS Monaco. Le Real verrait dans le jeune français le successeur idéal au duo Toni Kroos-Luka Modric. L'Angleterre est aussi sur le coup avec Chelsea et Liverpool. Si les Blues sont plombés par leur difficile situation actuellement, les Reds ont des arguments pour un joueur qui plaît à Jurgen Klopp. Tchouaméni a d'ailleurs déjà indiqué apprécier le football anglais. C'est donc un nouveau dossier épineux qui attend le PSG et il est bien loin d'être bouclé pour les Parisiens.