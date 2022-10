Skriniar perturbé, l’Inter en a marre du PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Entré dans la dernière année de son contrat, Milan Skriniar fait l’objet de nombreuses rumeurs. Pendant que l’Inter Milan tente de prolonger son bail, le défenseur central reste dans le viseur du Paris Saint-Germain. Une situation qui agace les Nerazzurri et leur directeur sportif Giuseppe Marotta.

Plus d’un mois après la fermeture du marché des transferts, le feuilleton Milan Skriniar reste d’actualité. Le Paris Saint-Germain, qui n’était pas parvenu à un accord avec l’Inter Milan cet été, espère toujours recruter le défenseur central. On parle d’une éventuelle offre revue à la baisse pour le mercato hivernal à venir, moment où l’international slovaque, sous contrat jusqu’en juin prochain, sera libre de discuter avec les clubs de son choix. Dans un début de saison compliqué, l’Inter Milan se serait bien passé de toutes ces rumeurs. C’est pourquoi le directeur sportif Giuseppe Marotta s’est plaint au micro de Sport Mediaset.

Marotta se plaint des rumeurs

« Ces perturbations sont gênantes, a regretté le dirigeant avant la victoire contre le FC Barcelone (1-0) mardi en Ligue des Champions. Auparavant, les fenêtres du marché n'étaient pas aussi ouvertes. C'est facile de dire que ce sont des professionnels, mais ce sont aussi des jeunes et ils subissent ce genre de pression. Il serait bon de réduire les périodes de mercato, mais il s'agit d'une saison anormale et nous devons gérer cela aussi. Nous avons valorisé Skriniar ces dernières années, c'est un joueur clé et une garantie pour notre équipe. »

Une chose est sûre, c’est que Milan Skriniar n’a pas été perturbé face au Barça. Le défenseur central a largement contribué à la soirée difficile de Robert Lewandowski. Ces rumeurs perturbent plutôt les dirigeants milanais qui cherchent à prolonger le contrat de leur cadre. Ce mercredi, le média transalpin Sky Sport annonce un rendez-vous prévu la semaine prochaine entre l’agent du joueur et la direction de l’Inter Milan. Un dossier compliqué pour le club lombard déjà en difficulté avant même l’apparition du Paris Saint-Germain.