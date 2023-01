Skriniar au PSG, l'Inter se prépare au choc

Dans : PSG.

Le PSG a récemment indiqué que le club ne serait pas très actif cet hiver lors du mercato. Pourtant, le dossier Milan Skriniar ne serait pas totalement enterré.

A Paris, on a décidé de jouer la stabilité cet hiver. Malgré le désir de Christophe Galtier et Luis Campos de recruter en fin d'été dernier, la tendance a changé. Le coach du PSG l'a récemment indiqué en conférence de presse. L'idée est de continuer avec le même effectif, sauf si des joueurs venaient à partir dans les prochains jours. Pourtant, en interne, les champions de France surveilleraient de près la situation de certains joueurs, surtout ceux en fin de contrat. Et le dossier Milan Skriniar fait toujours parler. Il faut dire que le joueur de l'Inter n'a toujours pas prolongé son bail avec l'Inter, alors qu'il peut officiellement négocier avec le club de son choix concernant son avenir.

L'Inter veut savoir pour Skriniar

Selon les informations de Sky Sports, l'Inter espère toujours réussir à convaincre Skriniar de prolonger son contrat. Les Lombards veulent rapidement connaitre la réponse du Slovaque. Le média précise que l'Inter veut une réponse du défenseur central de 27 ans avant la fin du mois de janvier. Une offre de prolongation de contrat avec un salaire annuel de 6 millions d'euros lui a déjà été proposée, sans les bonus éventuels. Mais le clan de l'ancien de la Sampdoria souhaite des émoluments autour des 8 millions d'euros... L'issue de ce dossier est donc proche. Si l'Inter et Skriniar ne se mettaient pas d'accord, difficile d'imagine le PSG rester impassible et ne pas tenter de rafler la mise, surtout au vu des problèmes défensifs constatés à Paris ces dernières semaines.

Pour rappel, l'été dernier, le club de la capitale avait beaucoup fait pour recruter Skriniar. Malgré un accord avec le Slovaque, l'Inter n'avait pas cédé avec pour objectif de convaincre sa pépite de continuer l'aventure en Lombardie pendant encore quelques saisons. Et pendant des semaines, les médias italiens avaient affirmé que le défenseur avait choisi, avec son épouse, de rester à Milan et donc de refuser l'offre du Paris Saint-Germain. Ce scénario de rêve pour l'Inter risque de se transformer en cauchemar et bien plus vite que prévu initialement par le club de Serie A.