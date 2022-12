Skriniar au PSG, l’Inter retarde l’inévitable

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Alors que certaines sources évoquent des rebondissements dans le feuilleton Milan Skriniar, rien n’a vraiment changé. L’Inter Milan reste incapable d’augmenter l’offre présentée à son défenseur central en fin de contrat. Le Slovaque serait donc plus proche d’un départ au Paris Saint-Germain.

Avantage Inter Milan, annonce la dernière tendance dans le dossier Milan Skriniar. Selon la presse italienne, une réunion entre les dirigeants milanais et les agents du défenseur central a permis un rapprochement significatif. A tel point que les acteurs concernés n’envisagent pas de départ cet hiver. Une version totalement démentie par le journaliste Tancredi Palmeri. En effet, le spécialiste assure que les nombreux rebondissements évoqués ces derniers mois sont faux. En réalité, rien n’a vraiment évolué, ce qui n’est pas bon signe pour l’Inter Milan.

Le pensionnaire de Serie A, qui avait refusé les offres du Paris Saint-Germain cet été, fait le maximum pour prolonger son défenseur central en fin de contrat. Mais la direction ne peut pas aller au-delà du salaire annuel proposé, à savoir 6,2 millions d’euros, plus 1,8 million d’euros difficilement atteignables. On est loin des 8 millions d’euros (plus 2 millions d’euros de bonus faciles à atteindre) offerts par le Paris Saint-Germain, patient et surtout conscient que la décision revient à Milan Skriniar.

L'Inter mal embarqué

De leur côté, les dirigeants de l’Inter Milan affichent une fausse confiance devant les médias. Le journaliste italien soupçonne les Nerazzurri de faire traîner les discussions pour éviter de recevoir un refus de la part de l’international slovaque. Quoi qu’il en soit, l’Inter Milan, sans possibilité d’améliorer son offre sur le plan financier, ne serait pas en mesure d’empêcher son départ au Paris Saint-Germain. Pas sûr que la séparation soit actée cet hiver si les négociations continuent. Mais un départ libre l’été prochain se rapproche à grands pas.