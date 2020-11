LdC : Le PSG vit un cauchemar à Leipzig

Dans : PSG.

Ligue des champions - 3e journée - Poule H

Red Bull Arena

Leipzig bat PSG : 2 à 1

Buts : Nkunku (42e), Forsberg (56e sp) pour Leipzig; Di Maria (6e) pour le PSG

Expulsions : Gueye (PSG) à la 69e, Kimpembe (PSG) à la 90e+5

Le PSG est tombé ce mercredi soir face à Leipzig après un scénario catastrophe qui laisse Paris en position délicate en Ligue des champions.

Un peu plus de deux mois après avoir éliminé Leipzig en demi-finale de la C1, le Paris Saint-Germain retrouvait le club allemand, et les choses débutaient idéalement pour la formation de Tuchel puisque Di Maria ouvrait le score dès la 6e. Et l'Argentin avait l'occasion de doubler la mise sur penalty, mais il échouait sur le portier de Leipzig (16e). Les ennuis débutaient pour le PSG, qui se voyait refuser deux buts sur hors-jeu, avant que Nkunku se rappelait au bon souvenir de Paris en égalisant juste avant la pause (1-1, 42e).

En seconde période, consécutivement à une main de Kimpembe, Forsberg donnait l'avantage aux siens sur penalty (2-1, 56e), puis le PSG se retrouvait à dix, Gueye prenant un deuxième carton jaune (69e). Et même si Paris tentait de revenir au score, Paris finissait à neuf après l'expulsion à l'ultime seconde de Kimpembe pour un deuxième carton jaune. Après la défaite de Manchester United, Paris pouvait se retrouver en tête de sa poule, finalement le club de la capitale reste troisième et se prépare des jours délicats.