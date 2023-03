Simons et le PSV, une alliance pour faire pleurer le PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

A 19 ans, Xavi Simons explose cette année au PSV Eindhoven au point d'être devenu titulaire en équipe des Pays-Bas. Le PSG aimerait en profiter et rapatrier son ancien joueur. Mais, le club néerlandais ne se laissera pas faire aussi facilement.

Trois arbres qui cachent la forêt, c'est en somme le constat approprié pour définir l'effectif offensif du PSG. Le huitième de finale de Ligue des champions face au Bayern a mis en lumière la faiblesse du banc de touche parisien. Si le PSG peut se vanter d'avoir Mbappé, Messi et Neymar, derrière c'est presque le néant. Hugo Ekitike n'a pas convaincu du tout alors que le club parisien a prêté d'autres éléments offensifs comme Mauro Icardi ou Julian Draxler. En l'état actuel des choses, le PSG n'a pas suffisamment d'armes pour faire peur aux défenses des grosses pointures européennes. Cela manque de talent et de qualité, tout ce que possédait Xavi Simons.

Simons de retour à Paris, le PSV veut tout bloquer

Choyé par le PSG, Xavi Simons était un grand espoir chez les jeunes parisiens. Toutefois, l'été dernier, il a décidé de partir libre rejoindre le PSV. Trop peu utilisé, il a préféré gagner du temps de jeu en Eredivisie et bien lui en a pris. Titulaire indiscutable du club d'Eindhoven, il a inscrit 16 buts en 38 matchs toutes compétitions confondues en championnat et en coupe d'Europe. Des prestations qui lui ont ouvert les portes de la sélection. Il a même été titularisé lors du match contre la France vendredi dernier. Sa cote monte de plus en plus en Europe et le PSV en est conscient.

Avant de quitter le PSG, Xavi Simons (19 ans) était évalué à seulement 4M€.



Depuis son arrivée au PSV, il a marqué 16 buts et effectué 7 passes décisives. Il est aussi titulaire avec la sélection des Pays-Bas 🇳🇱



Le natif d'Amsterdam est désormais estimé à 30M€, selon… pic.twitter.com/SdkVKJYtVP — Footballogue (@Footballogue) March 28, 2023

Selon le journal néerlandais Voetbal International, le conseil d'administration du PSV a décidé que Simons ne partira pas pour moins de 20 millions d'euros quoi qu'il arrive. Le PSV, qui le possède jusqu'en 2027, veut encore le prolonger et construire l'avenir avec lui. Au pire, si départ il y avait, le club d'Eindhoven table sur un prix de transfert élevé. Cela n'arrange pas le PSG puisque les Parisiens comptent ramener Simons l'été prochain. Le club parisien possède une clause de rachat, effective uniquement en fin de saison. Celle-ci permettrait au PSG de racheter Simons pour une somme de 12 millions d'euros. Mais, une prolongation de contrat de Xavi Simons ferait capoter l'affaire pour le PSG. Le PSV tente de pousser le clan Simons, mené par l'agente Rafaela Pimenta, à accepter la poursuite de leur collaboration. Très en vue au PSV, Simons voudrait rester pour jouer. Un dernier élément primordial puisqu'on peut douter que le PSG lui accorde une place de titulaire dans l'immédiat.