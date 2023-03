« Si Neymar et Messi restent au PSG », Riolo confirme la catastrophe

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain est dans la tourmente depuis sa piteuse élimination en Ligue des champions face au Bayern de Munich. Et le pessimisme est grand concernant l'avenir du club de la capitale, le projet qatari apparaissant de plus en plus flou, même si Lionel Messi prolonge son contrat.

Le PSG s’est écroulé en Bavière, et depuis le club de la capitale voit ressortir les fantômes du passé. Même si la prolongation de Kylian Mbappé avait déclenché l’optimisme l’été dernier, les supporters parisiens mangent des couleuvres cette saison, l’effet Galtier-Campos ayant fait pschitt. L’élimination à Munich, arrivée quelques jours après celle tout autant pathétique à Marseille en Coupe de France, a mis en avant les défauts de cette équipe parisienne où ce sont les stars qui font la pluie et le beau temps. Et à priori, cela ne devrait pas changer l’été prochain, d’autant plus si l’Emir du Qatar arrive à conserver Lionel Messi, comme il en rêve. Daniel Riolo estime que tout est déjà en place pour un carnage en 2023-2024 et le journaliste explique pourquoi.

Le PSG va droit dans le mur

S’exprimant sur RMC, Daniel Riolo estime que Nasser Al-Khelaifi fait n’importe quoi avec son club, et que cette fois tout est en place pour que le Paris Saint-Germain connaisse une saison désastreuse et probablement blanche. « S’il y a un vrai pessimisme autour du PSG, et pas uniquement à cause du coach, c’est déjà qu’ils vont récupérer un wagon de joueurs qui sont en prêt à droite et à gauche et qui sont mauvais. Bon, on va me dire que si on a réussi à les prêter une fois, on doit pouvoir le faire une deuxième fois, mais ce n’est pas certain, car certains prêts ne se sont pas bien passés. Par ailleurs, ils ont prolongé Neymar. Et même si tout le monde dit qu’il faut le virer, il faudra lui signer un chèque de 50 ou 80 millions d’euros pour qu’il parte. Verratti et Marquinhos ont été prolongés aussi. Que veux-tu faire avec ces mecs-là ? Et en plus, même si je ne voulais pas y croire, pensant que le fait qu’on reculait la prolongation de Messi jusqu’à la Ligue des Champions, mais désormais j’entends de plus en plus qu’à Doha on veut le garder. Là, je le dis, ce n’est pas du pessimisme, mais le Collectif Ultras Paris vous pouvez ranger les drapeaux, les banderoles et vous laissez les touristes venir au Parc des Princes. Si Lionel Messi et Neymar sont encore là l’année prochaine, le PSG ne sera pas champion de France, c’est sur et certain », annonce Daniel Riolo, qui reçoit le soutien de nombreux supporters du PSG totalement désabusés par les événements qui se succèdent autour du Parc des Princes, mais se prend aussi une vague de rage de la part des fans de Messi et Neymar, sidérés qu'on puisse s'en prendre aux deux anciens du Barça.

Car encore une fois, Lionel Messi et Neymar sont pointés du doigt et cela agace les fanboys. « Messi il n’a jamais été respecté depuis qu'il est à Paris alors que c'est le meilleur joueur au monde. Il a plus de titres et trophées que le club de m…. du PSG », « Bah oui bravo Daniel c'est bien connu Messi et Neymar sont des joueurs qui font perdre le championnat.. non non ceux qui te font perdre le titre ce sont Vitinha, Ruiz, Ekitike, et toute la clique qui se fait bouffer par chaque équipe au-dessus de la 15eme place en L1 », « Tu peux avoir les 3 meilleurs joueurs au monde devant si tu n’as personne derrière tu perdras quand même. Le mec découvre Messi. Même si je suis pour son départ, ce qu’il raconte n’a aucun sens. Le PSG a un milieu bidon », les messages négatifs s'enchaînent contre Daniel Riolo, mais cela ne changera probablement pas l'opinion de ce dernier et d'une majorité silencieuse de supporters parisiens.