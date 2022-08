Ses blessures, Renato Sanches ne rassure pas le PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Irrégulier avec le LOSC, Renato Sanches a subi les conséquences de ses blessures à répétition. Un problème inexplicable selon le milieu du Paris Saint-Germain qui risque de retomber dans ses travers.

Renato Sanches pouvait difficilement rêver de meilleurs débuts avec le Paris Saint-Germain. Quelques secondes après sa première apparition face à Montpellier (5-2) samedi, le milieu de terrain a immédiatement débloqué ses statistiques avec un but. Autant dire que le Portugais ne regrette pas sa décision prise pendant ce mercato estival. D’ailleurs, sa volonté de rejoindre le club de la capitale date d’il y a plusieurs années.

Quand @renatosanches35 raconte le passé de son père, et c'était déjà en France 🇫🇷 pic.twitter.com/DaCweFDQMk — Canal Football Club (@CanalFootClub) August 14, 2022

« Le PSG est un club que j’aurais pu rejoindre plusieurs fois, mais ça ne s’est jamais concrétisé, notamment lorsque que je jouais en Allemagne, a confié l’ancien joueur du Bayern Munich au Canal Football Club. C’était réellement mon désir de jouer en France et au PSG. (...) Je suis sûr que c’est un bon choix que j’ai fait car indépendamment de tout, le projet est bon. Je connais les personnes qui sont ici, je connais le directeur sportif, l’entraîneur, ça ne veut rien dire, mais ça aide. »

Autre atout pour Renato Sanches, la possibilité d’évoluer aux côtés d’un joueur aussi talentueux que Marco Verratti. « Il a toujours été un joueur que j’ai beaucoup aimé, a encensé l’international portugais. Même lorsqu’on me demandait qui étaient les meilleurs milieux de terrain du championnat quand j’étais à Lille, j’ai dit que c’était Verratti. J’aime beaucoup son style de jeu, techniquement, il est très fort. C’est un très grand joueur ! » Les deux coéquipiers partagent un point commun, celui concernant leurs passages réguliers à l’infirmerie.

Renato Sanches ne comprend pas

Un problème inexplicable pour Renato Sanches. « Je ne me sens pas préoccupé par ça. Bien sûr c’est gênant pour n’importe quel joueur et sincèrement, je travaille, je prends soin de mon corps. On rencontre divers problèmes, parfois physiquement, on pense que l’on fait tout bien, qu’on dort bien, qu’on mange bien, qu’on s’entraîne bien. Et finalement, on finit par avoir des blessures que nous-mêmes ne comprenons pas », s’est défendu le renfort parisien, qui n’est donc pas à l’abri de nouveaux pépins cette saison.