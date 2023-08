Sergio Rico quitte l'hôpital, le foot est bien loin

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Actuellement à l'hôpital Virgen del Rocio de Séville, Sergio Rico s'apprête à sortir dans quelques jours, après son grave accident de cheval en mai dernier. La reprise de sa carrière au PSG n'est pas envisagée pour le moment.

Transporté d'urgence le 28 mai à l'hôpital suite à une terrible chute à cheval et des coups reçus au sol, Sergio Rico a échappé de peu à la mort. Heureusement, le gardien espagnol du PSG s'en est sorti. Toujours hospitalisé à Séville, le joueur de 29 ans devrait, selon les informations du journal The Athletic, bientôt entamer sa période de convalescence. L'ancien portier du FC Séville a subi de nombreuses interventions chirurgicales afin de soigner ses graves blessures ainsi que le traumatisme cérébral dont il a souffert après son accident. Sergio Rico va bientôt quitter l'hôpital, pour le plus grand bonheur de sa famille. Toutefois, si une reprise de sa carrière est espérée par les fans de l'international espagnol du Paris Saint-Germain (1 sélection), ce n'est clairement pas d'actualité.

Une reprise de carrière pas envisagée pour Sergio Rico

Le média anglais affirme que pour le moment, la carrière sportive de Sergio Rico est loin d'être une priorité. À ce stade, il est impossible de se prononcer si le joueur du PSG va pouvoir reprendre sa passion et son métier. Bien que les médecins se soient montrés positifs tout au long de son hospitalisation, la période de rééducation sera rude et décisive pour le numéro 16 parisien qui va devoir réapprendre les gestes les plus simples, avant de songer à reprendre sa carrière. Titulaire avec le PSG contre le RB Leipzig en demi-finale de Ligue des Champions, Sergio Rico est sous contrat jusqu'en 2024 avec le club de la capitale, qui a affiché un soutien sans faille à l'Espagnol durant son hospitalisation.