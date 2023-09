PSG-OM ‍: Quatre joueurs parisiens convoqués par la commission de discipline

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le match PSG-OM a été facilement gagné par le Paris Saint-Germain, mais un chant homophobe lancé par des supporters parisiens et l'attitude de quatre joueurs ont interpellés la commission de discipline de la LFP

Dans un communiqué, la Ligue de Football Professionnel a annoncé qu'elle allait se pencher la semaine prochaine sur les événements du récent PSG-OM. « Saisie par les rapports du délégué du match et compte tenu de la nature des propos de certains supporters du Paris Saint-Germain et de certains de ses joueurs, la Commission de Discipline décide de convoquer le Paris Saint-Germain, ainsi que les joueurs Ousmane DEMBÉLÉ, Achraf HAKIMI, Randal KOLO MUANI et Layvin KURZAWA pour la prochaine séance de la Commission de Discipline, qui se tiendra le jeudi 5 octobre », indique la commission de discipline. Les joueurs du PSG concernés sont accusés d'avoir entonné un chant avec des insultes à l'encontre de Marseille. Le club de la capitale devra lui s'expliquer sur le chant homophobe tombé des tribunes en fin de match.