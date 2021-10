Sergio Ramos viré de l'infirmerie, le PSG n’a pas le choix

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG pourrait déplorer 10 absents contre Angers ce vendredi, et Mauricio Pochettino rêve d'avoir enfin Sergio Ramos sous le coude, ainsi que Juan Bernat.

Ligue des Nations, éliminatoires de la Coupe du monde, les matchs s’enchainent au coeur de l’automne avec un rythme soutenu pour les internationaux. Au PSG, où on recense le plus de joueurs sélectionnés parmi les clubs français, l’éparpillement est total et aura des conséquences majeures. En effet, en raison du Covid, l’Amérique du Sud a notamment des journées de retard, et le calendrier est donc totalement blindé. Résultat, à trois jours du match face à Angers, Mauricio Pochettino a non seulement une dizaine de joueurs absents pour cette raison, mais ses internationaux sud-américains seront encore sur le terrain ou dans l’avion au moment de se préparer pour jouer contre le SCO. Impossible donc d’utiliser des joueurs qui, pour la première fois, joueront avec leur pays le même jour que leur club a un match. Messi, Di Maria, Neymar, Paredes, Marquinhos et Keylor Navas sont déjà forfaits pour le retour de la Ligue 1. Dans la même idée, les éléments encore sollicités cette semaine comme Nuno Mendes, Danilo, Diallo, Gueye et Hakimi, ne seront libérés que ce mardi soir après leur rencontre.

Sergio Ramos et Bernat, c'est l'heure

Tout ce petit monde se retrouve donc très juste pour le match contre Angers, ce qui a le don de rendre Mauricio Pochettino totalement désemparé. « Qu’est-ce que vous pouvez faire pour lutter contre ça ? Rien. Rien de rien », avait récemment confié l’entraineur du PSG, qui va devoir trouver la bonne composition avec tous ces trous. Heureusement, les récents vainqueurs de la Ligue des Nations ont déjà repris l’entrainement, et Kimpembe ainsi que Mbappé pourraient être sollicités rapidement. Mais il manquera du monde en défense et cela pourrait être l’occasion de voir deux revenants. Selon Le Parisien, Juan Bernat au poste d’arrière gauche et surtout Sergio Ramos en défense centrale, ont une occasion unique de faire leur première apparition dans le groupe étant donnée la situation. Le but n’est pas de précipiter leur retour, mais le moment serait clairement opportun pour leur donner enfin des minutes de temps de jeu, surtout que certains joueurs très sollicités apprécieraient un petit break avant de reprendre la Ligue des Champions face à Leipzig dès mardi prochain.