Sergio Ramos sent venir le sale coup du PSG

Par Eric Bethsy

Enfin débarrassé de ses blessures, Sergio Ramos parvient à enchaîner les matchs avec le Paris Saint-Germain cette saison. Le défenseur central donne entière satisfaction à l’entraîneur Christophe Galtier. Mais la direction francilienne a d’autres plans pour l’Espagnol, inquiet pour son avenir dans la capitale.

Après la Coupe du monde au Qatar, Nasser Al-Khelaïfi a prévu des discussions en interne. Le président du Paris Saint-Germain va notamment aborder l’avenir de Kylian Mbappé et de Lionel Messi. En revanche, le cas Sergio Ramos n’est apparemment pas au programme. Ou du moins pas parmi ses priorités. Rien d’étonnant pour le média El Nacional qui annonce quasiment le départ de l’Espagnol l’été prochain. En effet, le club de la capitale n’aurait pas l’intention de conserver le défenseur central de 36 ans après la fin de son contrat en juin.

Sergio Ramos, enfin débarrassé de ses pépins physiques, parvient à enchaîner les matchs cette saison et donne entière satisfaction à Christophe Galtier. L’entraîneur parisien apprécie surtout son leadership au sein du vestiaire. Mais de son côté, Nasser Al-Khelaïfi n’oublie pas son âge, ses blessures récurrentes ces dernières années ainsi que son salaire annuel net à 12 millions d’euros. Pour le moment, Sergio Ramos attend toujours la réponse du conseiller sportif Luis Campos. Mais plus le temps passe et plus l’ancien Madrilène s’interroge.

Le PSG mise plutôt sur Skriniar

La source évoque des doutes et mêmes des tensions chez le défenseur central, forcément au courant des rumeurs autour de Milan Skriniar. Comme cet été, le Paris Saint-Germain tente de recruter le roc de l’Inter Milan qui prendrait inévitablement une place importante dans l’effectif. Le Slovaque pousserait probablement Sergio Ramos sur le banc des remplaçants, puis vers la sortie dans quelques mois. De quoi inquiéter le Parisien en fin de contrat, suffisamment expérimenté pour comprendre que le silence de ses dirigeants n’est pas bon signe.