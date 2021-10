Sergio Ramos revient en sauveur du PSG ?

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La situation de Sergio Ramos ne fait plus rire grand monde au PSG, le club de la capitale versant un salaire colossal à l’Espagnol qui n’a toujours pas pris le chemin des terrains.

Si un point régulier était fait en conférence de presse les premiers temps, le sujet n’est même plus évoqué. Surtout que l’ancienne légende du Real Madrid ne parvenait toujours pas à sortir des soins ou de la salle de la musculation, si ce n’est pour faire un footing individuel. Selon Le Parisien, il y a enfin du neuf à ce sujet. Le quotidien francilien assure que la présence aux entrainements collectifs de Sergio Ramos est prévue pour cette semainen et peut-être même dès ce mardi. Il reste encore à confirmer ça visuellement, mais cela ressemble fortement à un test décisif pour savoir si l’Espagnol a les capacités de réintégrer le groupe et de postuler enfin à une place en vue d’un match du PSG.

Je viens de revoir tous les buts qu’on a concédé depuis le début de la saison & ça confirme ce que je pensais.



Depuis le départ de Thiago Silva on est vraiment trop fébrile défensivement sur les centres, c’est inquiétant.pic.twitter.com/a4AuaK294p — Djamel (@Djaameel56) October 25, 2021

En tout cas, cette perspective a le don de mettre en appétit les supporters du Paris SG, qui commençaient à se faire une raison. La paire Kimpembe-Marquinhos n’est pas le principal problème de Mauricio Pochettino cette saison, mais la présence de Sergio Ramos pourrait redistribuer les cartes. Permettre aussi à l’un des deux centraux de souffler, et s’offrir aussi la possibilité de jouer à trois dans l’axe sur quelques matchs pour tenter cette solution très à la mode. A l’heure où le héros du Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone s’est nommé David Alaba, recrue arrivée pour zéro euro afin de compenser le départ de Sergio Ramos, l’Espagnol aura certainement vu sa volonté être décuplée afin de montrer qu’il n’est pas fini pour le football à 35 ans, malgré des pépins physiques toujours aussi contraignants.