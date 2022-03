Sergio Ramos quitte le PSG, ça se précise

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’aventure de Sergio Ramos au PSG a tourné au fiasco, l’ancien capitaine du Real Madrid n’ayant disputé que cinq matchs à Paris.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2023, Sergio Ramos a peu de chances d’honorer son bail jusqu’au bout. Et pour cause, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi vont faire le maximum afin de trouver une porte de sortie à l’international espagnol dès cet été. Une tendance qui se confirme en cette fin de semaine avec les informations du site Todo Fichajes, qui croit savoir que l’avenir de Sergio Ramos à court terme à de grandes chances de s’écrire aux Etats-Unis. La piste de l’Inter Miami, la franchise de David Beckham, tend à se confirmer pour Sergio Ramos, qui n’a jamais caché son attirance pour les Etats-Unis et pour le championnat américain. Cet été, l’ancien capitaine du Real Madrid pourrait donc atteindre l’un de ses ultimes objectifs en rejoignant la MLS.

Le PSG veut Ndicka à la place de Ramos

L’Inter Miami de David Beckham doit néanmoins se méfier de la concurrence dans ce dossier car le média espagnol croit savoir que les Los Angeles Galaxy sont également très intéressés par la perspective de récupérer Sergio Ramos à l’issue de la saison. De son côté, le Paris Saint-Germain ne mettra pas de bâtons dans les roues de ceux qui veulent recruter le défenseur espagnol dans la mesure où Sergio Ramos pourrait être libéré de sa dernière année de contrat par le PSG, qui ne réclamera pas la moindre indemnité de transfert. La priorité pour le Paris Saint-Germain est au contraire de mettre fin à l’accident industriel Sergio Ramos le plus vite possible avec un départ que Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi souhaitent dès le mercato estival. Pour remplacer le défenseur de 36 ans, le club de la capitale aimerait enrôler Evan Ndicka, le défenseur français de 22 ans évoluant à Francfort en Bundesliga.