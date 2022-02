Sergio Ramos humilié en une phrase au PSG

Dans : PSG.

Abonné à l’infirmerie du PSG, le défenseur espagnol Sergio Ramos n’a disputé que cinq matchs sous les couleurs parisiennes.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Sergio Ramos, en délicatesse avec son mollet et qui enchaîne les forfaits. Absent contre le Real Madrid en Ligue des Champions, l’ex-capitaine des Merengue n’était pas remis sur pied pour le déplacement du Paris Saint-Germain sur la pelouse de Nantes ce week-end. Une absence qui commence à susciter quelques moqueries de la part des supporters mais également de la part des observateurs. Interrogé sur la gestion des gardiens du PSG par Le Parisien, Jérôme Alonzo a dévié de sujet en évoquant le cas de Neymar mais aussi de Sergio Ramos. Pour celui qui officie sur Prime Video et sur La Chaîne L’Equipe, l’ancien roc du Real Madrid est victime d’une claquage « le plus long » de l’histoire. Une moquerie qui prouve la frustration née de l’absence permanente de Sergio Ramos à Paris.

Jérôme Alonzo se moque de Sergio Ramos

🚨 OFFICIEL ! Sergio Ramos est bien forfait pour PSG-Real Madrid. pic.twitter.com/PImVq9OjOO — Actu Foot (@ActuFoot_) February 14, 2022

« Mais vous pensez bien que le pauvre Mauricio le problème des gardiens à un moment donné pff… Bon ben il a deux phénomènes, dans deux styles différents, de deux générations différentes. Donc il se dit : ‘Vous savez quoi ? Ils font trois matchs chacun, pour l’instant ça fonctionne, ne me cassez pas les c…’. Il faut quand même penser qu’il a juste à régler Messi qui n’avance pas, Neymar qui avance un match sur deux, Ramos qui a le claquage le plus long de l’histoire des claquages, les mecs partis à la CAN… Voilà. Et en plus on lui met un autre gardien et on lui reproche son alternance. À un moment il pourrait dire : ‘Mais les gars arrêtez de casser les bonbons avec ça !’ » a lancé Jérôme Alonzo, pour qui Mauricio Pochettino a d’autres problèmes à régler que la gestion des gardiens. Sergio Ramos en fait partie…