Sergio Ramos dément avoir salement insulté le PSG

Par Guillaume Conte

Polémique surréaliste à la télévision espagnole, où Sergio Ramos est accusé d'avoir salement insulté le PSG dans la foulée du match perdu sur le terrain du Bayern Munich.

Le Paris SG a suffisamment de problèmes pour ne pas s’en créer de nouveaux, mais Sergio Ramos a été obligé de prendre la parole pour rebondir sur une polémique assez incroyable. Une chaine de télévision espagnole, Movistar, avait braqué une caméra sur le défenseur central du PSG. Et pour le média ibérique, dans un pays où on adore décrypter la moindre parole et où les joueurs ont été les premiers à se mettre la main devant la bouche pour parler entre eux sur un terrain, Sergio Ramos a dépassé les bornes dans la foulée de la fin de la rencontre à Munich. « La p***te de mère qui a donné naissance à Paris. Fils de p***te ! », aurait ainsi lancé le défenseur central espagnol selon Movistar, pour qui Sergio Ramos était dépité de voir que le PSG était maudit en Ligue des Champions, et qu’il ne gagnerait donc jamais le trophée majeur en Europe sous le maillot parisien. Des propos forcément violents et inappropriés qui auraient scellé son avenir, s’il en a toujours un, dans la capitale française.

Des propos grossiers oui, insultants contre le PSG non

Je n'ai pas l'habitude de m'étendre sur ce sujet, mais je ne veux pas reconnaître quelque chose qui n'est pas arrivée. A aucun moment je ne dis Paris, je fais un bruit de déception « pssss » ou « pfff »

[1/2] https://t.co/1kmsEnYHR6 — Sergio Ramos (@SergioRamos) March 9, 2023

Mais très rapidement, dans un communiqué déployé en français et en espagnol, Sergio Ramos a tenu à démentir tout propos de ce type. S’il reconnait avoir juré devant la déception du résultat, il dément fermement avoir cité Paris et assure que le média espagnol fabule totalement. « Je n’ai pas l’habitude de m’étendre sur ce sujet, mais je ne veux pas reconnaître quelque chose qui n’est pas arrivé. À aucun moment je ne dis Paris, je fais un bruit de déception’’pssss’' ou ’’pfff’’ dans le contexte d'une expression (grossière, certes) que nous avons l'habitude de dire dans le football. N'inventons pas, ne cherchons pas quelque chose là où il n’y a rien », a tenu à faire savoir Sergio Ramos, qui n’a pas souhaité laisser passer cette accusation. A l’heure où le défenseur espagnol n’a clairement pas été le pire de son équipe à Munich, ce n’est en tout cas pas vers lui que les cirques se déchainent chez les supporters. Surtout que l’ancien du Real Madrid aurait pu être le héros grâce à ses deux coups de tête sur corner qui auraient pu permettre, à peu de choses près, au PSG de revenir dans le match.