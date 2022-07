Scamacca au PSG, Campos va enfin savoir

En discussion avec Sassuolo, le Paris Saint-Germain ne parvient pas à trouver un accord pour le transfert de Gianluca Scamacca. Les négociations traînent depuis des semaines. Du coup, les trois parties concernées ont décidé de se rencontrer ce vendredi afin de trouver une solution.

Malgré les gros moyens mis à sa disposition, Luis Campos n’est pas du genre à surpayer ses recrues. Le conseiller football du Paris Saint-Germain débourse les montants qu’il juge adaptés pour ses cibles, quitte à laisser traîner des discussions. La situation stagne en effet sur le dossier Milan Skriniar pour lequel l’Inter Milan réclamerait 70 millions d’euros. Les Nerazzurri auraient même lancé un ultimatum aux Parisiens pour leur défenseur central.

Pendant ce temps-là, ça n’avance pas non plus en ce qui concerne Gianluca Scamacca. On sait que le Paris Saint-Germain a fait de l’attaquant italien sa priorité, sans parvenir à s’entendre avec Sassuolo pour le moment. Il faut dire que les positions des deux formations sont assez éloignées. Le champion de France aurait proposé jusqu’à 40 millions d’euros (bonus compris), tandis que le pensionnaire de Serie A réclamerait 50 millions d’euros. Mais tout n’est peut-être pas terminé.

PSG are still hoping for Mauro Icardi to leave the club soon.