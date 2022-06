Sadio Mané au Bayern, le PSG et le Real s'y opposent !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Considéré comme acquis il y a quelques jours encore, le transfert de Sadio Mané au Bayern Munich est désormais clairement remis en cause.

Dans les nouvelles habitudes du marché des transferts, il y a l’arrivée de plus en plus de joueurs en fin de contrat, mais aussi la faculté des clubs à remettre en cause des transferts quasiment bouclés. Le PSG en a la capacité, et le Real Madrid aussi. Le média anglais CaughtOffside affirme ainsi que le Bayern Munich voit Sadio Mané lui échapper. Le club anglais avait quasiment tout bouclé pour la signature du Sénégalais de 30 ans, avec une offre à 35 millions d’euros qui avait convaincu Liverpool. L’ancien joueur du FC Metz s’était aussi mis d’accord avec le club bavarois, et tout roulait donc. Mais quelques jours plus tard, toujours aucune annonce officielle. Même si le Bayern Munich tient toujours la corde dans ce dossier, le média anglais affirme que le forcing du PSG et celui du Real Madrid désormais, ont mis le feu.

Le Bayern va s'énerver

Pour le moment, le Real Madrid essaye encore de travailler sur sa future ligne d’attaque, après les échecs pour Erling Haaland et Kylian Mbappé. Du côté du PSG, la situation est plus délicate. Faute d’avoir trouvé officiellement son directeur sportif, le club parisien a du mal à effectuer des offres fermes pour un tel transfert. Mais Liverpool est persuadé que les enchères peuvent monter plus haut dans le courant du mois de juin, et Sadio Mané a aussi ça en tête. L’idée est donc de gagner un peu de temps, même si le Bayern Munich, qui craint tout de même de perdre Robert Lewandowski cet été, va probablement rapidement hausser le ton pour boucler ce transfert. En attendant, le PSG comme le Real Madrid maintiennent cette option, et laissent donc le doute s’installer autour de ce transfert annoncé comme bouclé au lendemain de la Ligue des Champions, et qui ne l’est toujours pas.