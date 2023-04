Riyad Mahrez, Paris a une idée de génie

Dans : PSG.

A la recherche d’un ou plusieurs joueurs offensifs dans l’optique du mercato estival, le PSG a un œil sur la situation de Riyad Mahrez.

Titulaire indiscutable à Manchester City la saison dernière, l’international algérien connait un exercice 2022-2023 plus contrasté. La venue d’Erling Haaland a redistribué les cartes chez les Citizens et les places coûtent cher en attaque, d’autant que Bernardo Silva ou encore Jack Grealish réalisent tous les deux une excellente saison. Le plus souvent, Riyad Mahrez doit se contenter d’être un joker de luxe aux yeux de Pep Guardiola et nul doute que l’ancien milieu offensif de Leicester ne se contentera pas de ce rôle une deuxième année de suite.

Sous contrat avec les Sky Blues jusqu’en juin 2025, Riyad Mahrez envisage de partir si sa situation personnelle ne s’améliore pas. Une aubaine pour les grands clubs européens en quête d’un ailier performant au plus haut niveau comme c’est par exemple le cas du Paris Saint-Germain. Avec le potentiel départ de Lionel Messi et l’incertitude qui règne autour du cas Neymar et de l’avenir de Kylian Mbappé, il est crucial pour le PSG de multiplier les pistes en attaque. C’est ainsi que selon le Quotidien du Sport, Luis Campos a pris des premiers renseignements sur la situation de Riyad Mahrez.

Le PSG à l'affût dans le dossier Riyad Mahrez

Du haut de ses 32 ans, le natif de Sarcelles ne sera toutefois pas bradé par Manchester City lors du prochain mercato. Même s’il n’est plus un titulaire indiscutable dans l’esprit de Pep Guardiola, il n’en reste pas moins un joueur apprécié et régulièrement décisif dans les grands rendez-vous. Son prix a par conséquent été fixé à 25 millions d’euros, une somme raisonnable pour un joueur de cette qualité. Reste maintenant à voir si le PSG passera la seconde dans ce dossier et si Riyad Mahrez sera intéressé par la perspective de quitter la Premier League pour poser ses valises à Paris, d’où il est originaire.