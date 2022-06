Rien n’est fait, Pogba relance le PSG

Bientôt libre après la fin de son contrat à Manchester United, Paul Pogba serait proche d’un retour à la Juventus Turin. C’est du moins la version de plusieurs sources en Italie. Mais de son côté, le milieu français assure que rien n’est fait. Peut-être une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain.

Comme on pouvait s’y attendre, Paul Pogba n’a rien communiqué sur son avenir avant la sortie de sa série documentaire. Le « Pogmentary », disponible à partir de vendredi sur Amazon Prime Video, suit notamment le Français dans son prochain choix de carrière. Le milieu de terrain en fin de contrat à Manchester United y glissera peut-être des indices. Mais en Italie, les médias n’ont pas attendu que le principal intéressé annonce sa décision.

Découvrez-moi comme vous ne m’aviez jamais vu avant. #ThePogmentary, disponible le 17 juin sur @PrimeVideoFR .

--

Discover me as you’ve never seen me before. #ThePogmentary, available June 17 on @PrimeVideoFR . #BornReady pic.twitter.com/S0mLWoYphr