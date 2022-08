Renato Sanches au PSG, Lille prêt à tout fracasser

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La semaine dernière, le média portugais O Jogo annonçait un accord total entre le PSG et Lille pour le transfert de Renato Sanches.

Depuis plusieurs semaines, le Paris Saint-Germain tente de recruter Renato Sanches, également ciblé par l’AC Milan. Mais tandis qu’un accord semblait (enfin) trouvé entre Lille et le champion de France en titre pour le transfert de l’international portugais pour environ 10 millions d’euros hors bonus, il n’en est finalement rien. Selon les informations de La Voix du Nord, aucun accord n’a été trouvé entre le PSG et le LOSC pour la venue de l’ancien Bavarois dans la capitale française. Et à ce stade, rien ne garantit que Renato Sanches signe au Paris Saint-Germain, bien que l’équipe de Christophe Galtier dispose d’une légère avance sur l’AC Milan, toujours très actif dans les négociations et qui ne désespère pas de faire venir Renato Sanches en Lombardie.

Renato Sanches veut le PSG, Lille vote Milan

Il faut dire que si le dossier est très complexe, c’est parce que Renato Sanches et Lille ne sont pas vraiment sur la même longueur d’onde. Depuis le début des négociations, le Portugais veut rejoindre le PSG, un club dans lequel il retrouverait Christophe Galtier et Luis Campos, deux hommes avec qui il a collaboré au LOSC. Mais de son côté, le président lillois Olivier Létang pousse pour envoyer Renato Sanches à l’AC Milan, qui offre 5 millions d’euros de plus que le Paris SG pour récupérer l’international portugais. Autant dire que la situation peut trainer encore un moment, si les positions de chacun restent figées. Auteur de 66 matchs pour cinq buts et neuf passes décisives avec Lille depuis 2019, Renato Sanches risque de vivre un mois d’août plein d’incertitudes. Et parti comme cela, il y a de grandes chances que l’ex-crack du Bayern Munich débute la Ligue 1 sous les couleurs de Lille, et non celles du PSG.